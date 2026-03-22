22/03/2026 06:47:38 +07:00

Danh sách 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News)

Trong 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có người đứng đầu Đảng bộ của 5 thành phố, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng.

Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trong 20 nhân sự này, 12 người lần đầu ứng cử và 8 người có kinh nghiệm tham gia Quốc hội.

STTHọ và tênChức danhLần đầu là đại biểu Quốc hộiCó kinh nghiệm tham gia Quốc hội
1Nguyễn Duy NgọcBí thư Thành ủy Hà Nộix
2Trần Lưu QuangBí thư Thành ủy TP.HCMx
3Lê Ngọc QuangBí thư Thành ủy Đà Nẵngx
4Lê Quang TùngBí thư Thành ủy Cần Thơx
5Nguyễn Đình TrungBí thư Thành ủy Huếx
6Nguyễn Tiến HảiBí thư Tỉnh ủy An Giangx
7Nguyễn Hồ HảiBí thư Tỉnh ủy Cà Maux
8Lương Nguyễn Minh TriếtBí thư Tỉnh ủy Đắk Lắkx
9Trần Tiến DũngBí thư Tỉnh ủy Điện Biênx
10Vũ Hồng VănBí thư Tỉnh ủy Đồng Naix
11Nguyễn Duy LâmBí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnhx
12Nguyễn Hữu NghĩaBí thư Tỉnh ủy Hưng Yênx
13Nghiêm Xuân ThànhBí thư Tỉnh ủy Khánh Hòax
14Y Thanh Hà Niê KđămBí thư Tỉnh ủy Lâm Đồngx
15Nguyễn Khắc ThậnBí thư Tỉnh ủy Nghệ An
16Phạm Đại DươngBí thư Tỉnh ủy Phú Thọx
17Quản Minh CườngBí thư Tỉnh ủy Quảng Ninhx
18Hoàng Văn NghiệmBí thư Tỉnh ủy Sơn Lax
19Nguyễn Doãn AnhBí thư Tỉnh ủy Thanh Hóax
20Trần Văn LâuBí thư Tỉnh ủy Vĩnh Longx

Xem chi tiết danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY.

Anh Văn
