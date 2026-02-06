Toàn cảnh buổi công bố chi tiết bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai
06/02/2026 14:25:55 +07:00
(VTC News) -
Kết quả điều tra, bắt giữ 2 kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai góp phần răn đe tội phạm, ổn định an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng công an.
Sau 18 ngày đêm nỗ lực liên tục, chiều 5/2 Công an tỉnh Gia Lai đã truy bắt thành công 2 tên cướp Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, có địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú vào chiều 19/1/2026.
Dan tính 2 nghi phạm là Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài đen, Sinh năm 1990, trú phường Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Ân (Sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Hai kẻ này bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi sau khi gây ra cướp ngân hàng ở Gia Lai với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý Phạm Anh Tài là tội phạm bị truy nã từ tháng 8/2018 về tội "Giết người".
Bình luận