Bí quyết setup góc làm việc tại nhà chuẩn Ergonomic

3 mẹo đơn giản để tự thiết kế không gian làm việc công thái học

Để tự setup một góc làm việc đạt tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe ngay tại nhà, bạn nên áp dụng ngay 3 nguyên tắc cốt lõi sau:

Xác định khoảng cách và tầm nhìn vàng của mắt

Màn hình máy tính luôn cần được đặt thẳng hướng nhìn trực diện, khoảng cách từ mắt đến màn hình lý tưởng nhất là từ 50cm - 70cm (khoảng một cánh tay). Cạnh trên của màn hình nên ngang tầm mắt để khi làm việc, cổ của bạn hoàn toàn ở trạng thái thẳng tự nhiên, không phải cúi gập hay rướn ngước lên cao.

Áp dụng quy tắc các góc 90 độ khi ngồi làm việc

Tư thế ngồi chuẩn công thái học đòi hỏi sự nâng đỡ đồng đều ở các khớp xương:

Khuỷu tay: Gập góc 90 độ và đặt thoải mái trên mặt bàn hoặc tay vịn ghế để giảm tải áp lực cho bả vai.

Hông và thắt lưng: Tạo góc từ 90 đến 100 độ so với đùi, lưng luôn tựa thẳng vào phần đệm tựa.

Đầu gối: Gập góc vuông 90 độ, hai lòng bàn chân phải đặt phẳng trên mặt sàn để phân bổ đều trọng lượng cơ thể, tránh tình trạng tê mỏi chân.

Để bổ sung hoàn hảo cho tư thế ngồi chuẩn Ergonomic, trọn bộ sưu tập ghế làm việc văn phòng The One (tiêu biểu là dòng ghế lưới cao cấp GL) sẽ là người bạn đồng hành tin cậy. Dòng ghế này sở hữu tựa đầu linh hoạt và cơ cấu ngả lưng sâu nhiều góc độ, hỗ trợ ôm sát đường cong sinh lý cột sống thắt lưng.

Phần bánh xe nhựa PU chống ồn, di chuyển êm ái bảo vệ mặt sàn và hệ thống piston khí nén chịu lực đạt chuẩn quốc tế giúp bạn dễ dàng thay đổi độ cao ghế.

Tối ưu hóa ánh sáng, không gian

Hãy đặt bàn làm việc ở những vị trí đón nhận nhiều ánh sáng tự nhiên như cạnh cửa sổ, nhưng lưu ý sử dụng rèm che tán xạ để tránh ánh nắng gắt chiếu trực tiếp gây lóa mắt. Nếu diện tích phòng của bạn hạn chế, các dòng bàn máy tính đẹp The One chính là giải pháp tối ưu.

Đồng thời, trang trí thêm 1 - 2 chậu cây xanh phong thủy (như kim tiền, lưỡi hổ) giúp thanh lọc không khí, giảm bức xạ điện từ và mang lại cảm giác thư thái cho trí óc.

Giải pháp kiến tạo góc làm việc lý tưởng cùng Nội thất The One

Trải qua hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Nội thất The One (tiền thân là Nội thất Hòa Phát) đã xây dựng vị thế vững chắc dựa trên năng lực sản xuất vượt trội và tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo.

Sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp của Nội thất The One được khẳng định rõ nét thông qua hệ thống chứng nhận và giải thưởng uy tín mang tầm quốc gia và khu vực.

Hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn quốc tế: Toàn bộ sản phẩm được nghiên cứu, phát triển và chế tác trên dây chuyền tự động hóa đạt chứng nhận Quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Quản lý môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Bảo chứng uy tín hàng đầu: Nội thất The One vinh dự đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2024-2026, Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2025 và đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn nhiều năm liền (đồng thời là doanh nghiệp nội thất gỗ duy nhất đạt chứng nhận này vào năm 2026).

Chính sách hậu mãi chu đáo: Cam kết bảo hành chính hãng 12 tháng đối với toàn bộ lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Hệ thống phân phối rộng khắp: Mạng lưới hàng ngàn đại lý chính hãng phủ rộng trên 34 tỉnh thành toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng, nhận tư vấn giải pháp bố trí tối ưu và bàn giao lắp đặt nhanh chóng tận nhà.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao công nhận Nội thất The One là một trong 581 doanh nghiệp xuất sắc đạt chứng nhận năm 2026.

Một góc làm việc chuẩn công thái học không chỉ bảo vệ sức khỏe cột sống mà còn là nguồn cảm hứng dồi dào để bạn bứt phá trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu cải tạo không gian làm việc của mình ngay hôm nay bằng việc dọn dẹp gọn gàng và trang bị những thiết bị đạt chuẩn chất lượng để mỗi giờ phút làm việc tại nhà đều là một trải nghiệm thoải mái nhất.

