Vì sao đến nay công an mới bắt Tài 'đen' - kẻ cầm đầu cướp ngân hàng ở Gia Lai?

Triệu tập khoảng 10 đối tượng để lần tìm kẻ cầm đầu

Sau quá trình khẩn trương điều tra truy xét, chiều 5/2, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt thành công Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài đen, Sinh năm 1990, trú phường Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Ân (Sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi)- Tài và Ân là 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai vào chiều 19/1/2026.

Hai tên cướp ngân hàng này lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi sau khi gây ra cướp ngân hàng ở Gia Lai với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Phạm Anh Tài (áo đỏ) và Lê Văn Ân khi bị bắt.

Vụ cướp táo tợn không phải là hành vi liều lĩnh tức thời, đó là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, do một đối tượng từng gây án giết người, trốn truy nã nhiều năm cầm đầu, cùng đàn em thân tín sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Phạm Anh Tài (36 tuổi, thường gọi Tài "đen") và Lê Văn Ân khai nhận hành vi phạm tội. Nói về lý do nảy sinh ý định cướp ngân hàng, Tài nói: "Túng tiền làm liều chớ cũng không nghĩ nhiều. Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng nhưng vẫn muốn làm, bắt hay không giờ mới biết. Tôi mất thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp".

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhấn mạnh, khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra xác định và khoanh vùng các đối tượng tình nghi rất nhanh. Tuy nhiên những đối tượng này hết sức nguy hiểm, có vũ khí quân dụng, liều lĩnh; do đó Ban chuyên án xác định việc truy bắt phải thận trọng để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng truy bắt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long khẳng định: “Đây là đối tượng trốn truy nã rất lâu, sống khép kín, không để lộ thông tin, lại có vũ khí, nên việc bắt giữ phải tính toán rất kỹ, bảo đảm tuyệt đối an toàn”. Chính đặc điểm này khiến Tài “đen” gần như “vô hình” trong thời gian dài, dù luôn nằm trong danh sách đối tượng nguy hiểm của lực lượng công an.

Khi vụ cướp ngân hàng xảy ra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có sử dụng vũ khí, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để chỉ đạo công tác phối hợp triệt phá. Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự) là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP. HCM) và Thiếu tướng Lê Quang Nhân (Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) là Phó Trưởng Ban.

Lực lượng chức năng trích xuất hệ thống camera, dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời rà soát các người có tiền án, tiền sự, từng sử dụng vũ khí trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi. Cùng với đó, phong trào quần chúng tố giác tội phạm được phát động, giúp thu thập nhiều nguồn tin phục vụ điều tra.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, trước khi vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai xảy ra, Tài “đen” không cư trú cố định, thường xuyên thay đổi nơi ở, cắt đứt nhiều mối quan hệ xã hội, không sử dụng các phương tiện dễ bị theo dõi. Đối tượng cũng hạn chế tối đa việc xuất hiện công khai, khiến công tác xác định vị trí và tổ chức bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Cục diện chỉ thực sự thay đổi khi vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 19/1/2026. Khi gây án giữa ban ngày, các đối tượng buộc phải di chuyển, sử dụng phương tiện, tiếp xúc với không gian công cộng và để lại một chuỗi dấu vết liên hoàn. Đây chính là “điểm phá vỡ” thế ẩn mình kéo dài nhiều năm của Tài “đen”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết, ngay sau vụ cướp, Bộ Công an đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tham gia. Ban chuyên án đã huy động những trinh sát giỏi nhất, dày dạn kinh nghiệm nhất của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Gia Lai và Quảng Ngãi tham gia.Trong quá trình đó, các thành viên Ban chuyên án phải làm việc cao độ, trải qua những giấc ngủ, bữa ăn vội vàng để tập trung phá án.

Kết quả của ban chuyên án là nỗ lực rất lớn, các đơn vị đã sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ từ khoa học kỹ thuật tới phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Việc phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm cũng cung cấp cho lực lượng phá án nhiều thông tin rất giá trị

Đáng chú ý, trong quá trình phá án, lực lượng công an không chỉ tập trung vào hai đối tượng trực tiếp gây án, mà còn mở rộng rà soát các mối quan hệ xung quanh.

“Chúng tôi đã bắt, triệu tập khoảng 10 đối tượng để khai thác thông tin, từ đó lần ra manh mối, khoanh vùng dần đối tượng cầm đầu”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chia sẻ. Đây là chi tiết then chốt cho thấy quá trình phá án không diễn ra theo kiểu “đánh nhanh, bắt gọn”, mà là một chuỗi biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, bóc tách từng lớp thông tin.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng của vụ án: 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Chính từ việc tổng hợp các nguồn thông tin, lời khai của các đối tượng bị bắt, dữ liệu nghiệp vụ, dấu vết hiện trường mở rộng lực lượng công an mới từng bước xác định chắc chắn vai trò cầm đầu của Tài “đen”. Tuy nhiên, ngay cả khi đã khoanh vùng rõ, việc bắt giữ vẫn chưa thể tiến hành ngay.

Lý do, theo Thứ trưởng Bộ Công an, nằm ở bài toán an toàn và yêu cầu điều tra triệt để. Tài “đen” là đối tượng từng sử dụng vũ khí quân dụng, luôn được đánh giá có khả năng chống trả quyết liệt. Nếu tổ chức bắt giữ khi chưa kiểm soát được không gian, chưa nắm chắc việc đối tượng đang mang theo vũ khí hay không, nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng là rất lớn.

“Không thể nóng vội. Phải chọn đúng thời điểm, đúng điều kiện, để vừa bắt được đối tượng, vừa bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Một yếu tố khác khiến việc bắt giữ Tài “đen” không thể tiến hành sớm hơn là yêu cầu làm rõ toàn bộ đường dây liên quan. Nếu bắt giữ ngay khi mới khoanh vùng, khi chứng cứ chưa đầy đủ, rất dễ dẫn đến tình trạng chỉ xử lý được một cá nhân, trong khi các đối tượng giúp sức, che giấu kịp thời tẩu thoát hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Vì vậy, ban chuyên án đã lựa chọn phương án vừa truy xét quyết liệt, vừa âm thầm củng cố hồ sơ, làm rõ từng vai trò cụ thể. Chỉ đến khi các yếu tố này hội tụ, phương án bắt giữ mới được triển khai, khép lại chuyên án.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, việc bắt được Tài “đen” không chỉ là kết quả của vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, mà còn là sự khép lại của một hồ sơ truy nã kéo dài nhiều năm. Vụ án cho thấy rõ quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm nguy hiểm: không chạy theo tốc độ, mà đặt hiệu quả, an toàn và tính triệt để lên hàng đầu.

Thông tin thêm tại buổi họp báo sáng 6/2, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đây là nhóm đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm, có tính chất xảo quyệt, ma mãnh trong việc xóa dấu vết, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng gây án nghiêm trọng.

Nghi phạm Nguyễn Anh Tài (áo kẻ đỏ) có đến 4 khẩu súng đã lên đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Kế hoạch cướp ngân hàng hoàn hảo của kẻ giết trốn nã cùng đồng phạm

Theo hồ sơ trinh sát, Tài “đen” là đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum (cũ) khởi tố về tội Giết người và ra quyết định truy nã bị can từ năm 2018. Theo quyết định truy nã, Tài có liên quan đến vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Window, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, cũ, nay là phường Kon Tum vào đêm 5/8/2018 khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn và lẩn trốn nhiều năm qua.

Trong thời gian lẩn trốn, Tài “đen” luôn mang theo súng quân dụng, nuôi dưỡng một nhóm đàn em thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Trong số những người thường xuyên đi cùng, Lê Văn Ẩn (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên như cánh tay đắc lực, tham gia trực tiếp vào vụ cướp ngân hàng.

Khi tiền bạc cạn kiệt, thay vì các hành vi nhỏ lẻ, Tài rủ Ân chọn một phi vụ “đủ lớn để đổi đời”: cướp ngân hàng.

Không chọn địa bàn quen thuộc, các đối tượng di chuyển từ Kon Tum cũ xuống Pleiku, âm thầm quan sát Phòng giao dịch Trà Bá trong nhiều ngày.

Với kinh nghiệm lẩn trốn nhiều năm, đối tượng không trực tiếp hành động một cách bộc phát, mà xây dựng kế hoạch bài bản. Cùng với Lê Văn Ẩn, Tài nhiều lần di chuyển từ TP Kon Tum cũ xuống Pleiku, âm thầm khảo sát Phòng giao dịch Trà Bá – nơi được đánh giá là “mục tiêu phù hợp”: đông người giao dịch, lượng tiền mặt lớn, nhưng không quá xa các tuyến đường tẩu thoát liên tỉnh.

Cả hai đã đi thực địa nhiều lần để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát. Các đối tượng cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tranh sự truy xét của cơ quan công an.

Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán, phân vai kỹ lưỡng, từ thời điểm gây án, người trực tiếp khống chế, người cảnh giới ,cách khống chế nhân viên, đến hướng rút lui nhanh nhất sau khi lấy được tiền.

15h52 ngày 19/1/2026, giữa buổi chiều tưởng như bình lặng tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai), hai kẻ bất hảo rút súng uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch. Chúng ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát, không la hét, không thừa động tác - biểu hiện rõ của những kẻ đã chuẩn bị tâm lý và kịch bản từ trước.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, gần 1,9 tỷ đồng bị chiếm đoạt, các đối tượng nhanh chóng rời hiện trường, để lại phía sau là sự hoang mang, lo sợ của người dân và áp lực đặc biệt lớn cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi thoát khỏi khu vực trung tâm, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện: Bỏ xe máy đầu tiên tại một khu dân cư thưa người, thay quần áo, dùng xăng đốt bỏ toàn bộ trang phục gây án, giày dép và các vật dụng dễ nhận dạng. Việc phi tang này diễn ra nhanh chóng, có chuẩn bị từ trước - đúng với bản năng của một kẻ đã quen sống ngoài vòng pháp luật.

Để che giấu dấu vết và đánh lạc hướng công an, Tài "đen" và Ân đã sử dụng tổng cộng 4 chiếc xe máy, sau đó lần lượt chôn lấp tại nhiều vị trí khác nhau. Sau khi chôn chiếc xe máy đầu tiên (chiếc Exciter vàng) gần Khu công nghiệp Diên Phú, 2 kẻ cướp tiếp tục di chuyển đến khu vực Biển Hồ bằng một xe máy khác và ném phương tiện này xuống hồ nước.

Tiếp đó, chúng bơi qua hồ, giả dạng đi làm rẫy nhằm che mắt người dân và công an. Sau đó, Tài "đen" và Ân sử dụng 2 chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn để di chuyển về hướng tỉnh Kon Tum cũ.

Sau đó, cả hai di chuyển về TP. HCM, nơi được chọn làm nơi tìm cách tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Lê Văn Ân tách nhóm, quay về Quảng Ngãi, sống lặng lẽ như một người dân bình thường. Riêng Tài “đen” tiếp tục lẩn trốn, di chuyển liên tục, hạn chế liên lạc, luôn thủ sẵn súng bên người.

Theo cơ quan điều tra, việc tách nhau lẩn trốn được hai người tính toán nhằm gây khó khăn cho công tác truy xét.

Khi bị bắt, Tài cũng thừa nhận hành vi Giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ.

Cùng với việc bắt giữ 2 kẻ gây án, cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều vật chứng của vụ án: 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ngay sau đó đã có thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 02 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Đại tướng đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương.

"Việc bắt giữ hai nghi phạm gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự. Qua đó còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an", thư khen nêu.