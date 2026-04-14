Dân vùng cao TP Huế đêm khuya vào rừng săn 'lộc trời' thu bạc triệu mỗi ngày

Người dân vùng cao TP Huế vào rừng săn ve sầu thu tiền triệu mỗi đêm

Những ngày qua, đối với người dân một số xã vùng cao Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông (TP Huế) là thời điểm vàng để đi bắt ve sầu - đối với họ là "lộc trời" mang lại nguồn thu nhập cao, năm chỉ có một vụ.

Đổ xô vào rừng săn ve thu bạc triệu

Người dân địa phương cho biết, ve sầu là loài có tập tính bò lên cây vào ban đêm nên thường dễ bắt hơn so với ban ngày. Do đó, khoảng 18 - 19h hằng ngày, người dân tại các địa phương bắt đầu đổ vào rừng săn ve. Chỉ cần quan sát kỹ và nhanh tay là có thể dễ dàng bắt được loài vật này.

Người dân vùng cao TP Huế đổ xô vào rừng săn ve sầu vào ban đêm khiến cả một góc rừng sáng rực ánh đèn pin. (Ảnh: Thái Bình)

Theo ghi nhận, hoạt động bắt ve sầu diễn ra rầm rộ, thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Từ khi trời chập choạng tối đến rạng sáng, từng tốp người đội đèn pin, mang theo xô, thùng vào các cánh rừng tràm để săn ve và mang lại nguồn thu nhập khá cao. Ngay cả những người chưa có kinh nghiệm cũng có thể thu nhập được 250 - 500 nghìn đồng mỗi đêm.

“Trước đây thu nhập chủ yếu từ làm rẫy, nhưng bấp bênh. Từ khi có người thu mua ve sầu, tối nào tôi cũng tranh thủ đi bắt. Trung bình mỗi đêm được 1-2kg, bán ra khoảng 400 - 500 nghìn đồng, có hôm được nhiều hơn...”, Anh Hồ Văn Rin (trú xã Long Quảng, TP Huế) hào hứng.

Anh Hồ Văn Sơn (thôn Phú Mậu, xã Khe Tre) vui mừng chia sẻ: “Đi bắt ve cũng phải quen địa hình, biết chỗ nhiều. Có nhiều hôm tôi bắt được hơn 10kg, bán ngay trong đêm, kiếm vài triệu đồng. So với làm rẫy thì thu nhập cao hơn nhiều...”

Ve bắt được người dân được đưa về các điểm tập kết ven đường và được thương lái chờ đợi để thu mua ngay trong đêm. Theo các thương lái, nhu cầu thị trường lớn nên lượng ve thu mua không bị tồn đọng. Tuy nhiên, khi được hỏi về mục đích sử dụng cuối cùng, hầu hết chỉ cho biết “có mối đặt hàng”, chưa rõ cụ thể dùng vào việc gì.

"Mỗi đêm tôi thu mua từ 5-6 tạ ve. Người dân mang về bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Ve sau khi thu mua sẽ được luộc sơ rồi cấp đông để bảo quản, sau đó có người đến gom chuyển đi nơi khác...", chị Nhi (trú xã Khe Tre - một tiểu thương thu mua ve) cho biết.

Không chỉ người lao động chính mà cả trẻ em, phụ nữ... cũng rủ nhau vào rừng săn ve sầu. (Ảnh: Thái Bình)

Về các xã vùng cao TP Huế những ngày này, không chỉ lao động chính mà nhiều phụ nữ, người lớn tuổi cũng tham gia, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ban đầu, ve sầu được thương lái thu mua với giá 150 - 160 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá tăng lên 250 - 270 nghìn đồng/kg, khiến hoạt động này càng trở nên sôi động.

Với mức giá trên, mỗi người bắt trung bình 1-2kg/đêm có thể thu về từ 250 - 500 nghìn đồng. Đặc biệt, một số người có kinh nghiệm, dùng thuyền đi sâu vào khu vực lòng hồ Tả Trạch, có thể bắt được 10-20kg mỗi đêm, tương đương thu nhập từ 4-5 triệu đồng.

Ve bắt ra được thương lái thu mua toàn bộ, làm sạch trước khi đưa về các đầu mối bán lẻ tiêu thụ hoặc giao cho "các mối đặt hàng". (Ảnh: Thái Bình)

Không cấm nhưng cảnh báo rủi ro

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, vỏ ve sầu từ lâu được sử dụng trong một số bài thuốc Đông y, nhưng hiện thương lái chỉ thu mua ve sầu lột xác, không mua vỏ ve. Trong khi đó, dịp này trên một số tài khoản mạng xã hội ở TP Huế có rao bán "ve non" để làm món ăn với giá 170 nghìn đồng/100 con, cộng thêm 30 nghìn đồng nếu người mua có nhu cầu chế biến thành món ăn thành phẩm là "ve non chiên mắm tỏi" và thu hút khá nhiều người quan tâm, đặt mua.

Chủ tài khoản mạng xã hội ở TP Huế rao bán ve non làm món nhậu với giá 170 ngìn đồng/100 con và phụ thu thêm 30 nghìn đồng nếu khách hàng có nhu cầu chế biến thành món ăn thành phẩm (chưa bao gồm tiền ship). (Ảnh: MXH)

Tại thời điểm hiện tại, việc vào rừng bắt ve vào ban đêm dù vẫn là cơ hội hiếm có để người dân các xã vùng cao Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông (TP Huế) cải thiện thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống nhưng thực tế vẫn có nhiều rủi ro mà người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trong quá trình săn bắt.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Long Quảng (TP Huế) chia sẻ, việc người dân có thêm nguồn thu nhập là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện đời sống, nhất là trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền cũng cảnh báo những rủi ro khi người dân vào rừng ban đêm như lạc đường, tai nạn hoặc bị côn trùng, rắn độc tấn công, để xe máy ở bìa rừng sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu trộm cắp...

Ve non được người rao bán gợi ý làm món chiên mắm tỏi để nhậu rất ngon. (Ảnh: Thái Bình)

"Thực tế, mới đây, một người dân tại xã Nam Đông trong lúc đi bắt ve ban đêm bị rắn hổ mang cắn, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người dân cần nâng cao ý thức an toàn, đi theo nhóm, trang bị đèn chiếu sáng và dụng cụ cần thiết, tránh vào khu vực nguy hiểm...", lãnh đạo Đảng uỷ xã Long Quảng khuyến cáo.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Đông (Chi cục Kiểm lâm TP Huế) cũng cho rằng, việc người dân khai thác ve sầu hiện nay chủ yếu mang tính thời vụ, chưa ghi nhận tác động đáng kể đến môi trường rừng nếu không khai thác tận diệt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân cần khai thác hợp lý, tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Theo y học cổ truyền, xác ve sầu vị ngọt, mặn, tính mát, vào kinh can, tỳ, phế có tác dụng: Tán phong nhiệt, khai khiếu, trấn kinh; trị nhức đầu, chóng mặt do phong nhiệt, trẻ nhỏ sốt nóng co giật, mắt có màng mộng, chữa bệnh về da, mụn nhọt, rôm sẩy... Ve sầu non là món ăn dân dã, ngon, lạ miệng, rất được ưa thích. Vì thế, nhiều người tự bắt ve về chiên xào để ăn trong bữa cơm hoặc lai rai với rượu, bia. Theo chuyên gia, ve sầu là nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho con người. Hàm lượng protein trong ve sầu cao gấp 3,5 lần so với thịt bò và gấp 6 lần so với cá chép. Tuy nhiên, với nhộng con ve sầu, do sống trong môi trường đất cũng tạo cơ hội cho kí sinh trùng bám vào nhộng. Việc ăn nó có thể khiến kí sinh trùng xâm nhập vào cơ thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ.