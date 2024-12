Vì sao massage cổ vai gáy có thể gây chết người?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Kiều Quang Thuận, khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện E, massage nhìn chung an toàn, nhưng trong một số trường hợp, massage không đúng cách được thực hiện bởi những người thiếu chuyên môn, không được đào tạo bài bản, có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng.

Massage tạo áp lực lớn tác động lên cổ trong thời gian dài có thể làm giảm lưu thông máu và ảnh hưởng đến mạng lưới dây thần kinh khu vực này. Trường hợp massage, nắn chỉnh, bẻ khớp cũng có thể gây chèn ép phần tủy sống cổ.

Massage nhìn chung an toàn nhưng một số trường hợp massage không đúng cách có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ)

Tủy sống là đường thần kinh đi từ não xuống dưới dọc theo cột sống và nằm trong ống sống. Từ tủy sống, các dây thần kinh tỏa đi khắp cơ thể chịu trách nhiệm về cảm giác và vận động. Chấn thương tủy sống là tình trạng một phần tủy sống bị tổn thương.

Cổ là bộ phận quan trọng của cơ thể, song cũng rất dễ tổn thương. Cột sống cổ gồm 7 đốt sống đầu tiên, chấn thương tủy sống cổ người bệnh sẽ bị liệt tứ chi, cả hai tay và hai chân người bệnh đều mất cảm giác, không cử động được. Nếu tổn thương xảy ra tại vùng tủy cao có thể gây tổn hại hệ thần kinh tim mạch, hô hấp dẫn đến tử vong.

Nhiều nguyên nhân gây chấn thương tủy sống cổ như chấn thương trong tai nạn giao thông, ngã từ trên cao xuống, chấn thương khi luyện tập thể thao, massage sai cách… Với những người có bệnh nền thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, loãng xương thì chấn thương cột sống nhẹ cũng có thể là nguyên nhân gây tổn thương tủy nặng.

Massage nói chung có thể thư giãn, làm dễ chịu và cảm thấy bớt đau nhức do giãn cơ nhưng không thể trị liệu bệnh lý đau cổ, vai, gáy do mất cân bằng cơ hay do các tổn thương thực thể.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên lạm dụng phương pháp massage, xông hơi, giác hơi, bấm huyệt. Lý do, những động tác tác động lực không phù hợp sẽ gây ra tổn thương cơ xương khớp, dây chằng, cột sống, tổn thương mạch máu, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ.

Nếu bị đau lưng, đau cổ vai gáy, bạn nên đi khám để xác định xem có mắc bệnh lý hay không để có phác đồ điều trị phù hợp.

Mọi người chỉ nên massage ở những cơ sở uy tín như khoa, phòng khám phục hồi chức năng, người thực hiện đã được cấp chứng chỉ chuyên môn. Không xoay, bẻ, tác động lực lớn tại khu vực cột sống cổ, lưng. Sau khi massage, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, đau nhiều, choáng váng cần đi khám ngay.