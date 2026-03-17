Đài Tiếng nói Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong thành công chung đó, có đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức và phục vụ - những công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi sự tận tụy và trách nhiệm rất cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Kết quả đó trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội", Thường trực Ban Bí thư nói.

Từ thực tiễn công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư cho biết đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng, đồng thời các cơ quan cũng đề xuất một số kiến nghị cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu Đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức Đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này. Các cơ quan rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất trong thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm đến những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng có đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận, phản ứng trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và văn kiện, những chủ trương, quyết sách của Đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, cần tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các lãnh đạo trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 6 cơ quan; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 4 cơ quan; Huân chương Lao động hạng Ba tặng 4 cơ quan có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Công tác nhân sự Đại hội nhiều đổi mới về quy trình

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá thành công của Đại hội XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã sớm quyết định thành lập các Tiểu ban, Ban chỉ đạo tổng kết; kế thừa kinh nghiệm tổ chức nhiều Đại hội Đảng trước đây, nhất là Đại hội XIII; lực lượng tham mưu, phục vụ nòng cốt, trực tiếp có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chu đáo, chuyên nghiệp, nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm tổ chức, phục vụ qua nhiều kỳ Đại hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo được thực hiện bài bản, khoa học, quyết đoán, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác chuẩn bị các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm. Kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đủ theo đề án với tỷ lệ phiếu tập trung cao, gồm những cán bộ được chọn lọc kỹ càng, đủ tài, đủ đức và đủ sức gánh vác trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Công tác tổ chức, phục vụ được thực hiện khoa học, bài bản, chuyên nghiệp, chặt chẽ, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

Những điểm mới của Đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc. Nổi bật là việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai; cùng với Nghị quyết có Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt...