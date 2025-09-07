Thủ tướng: Trong 80 năm qua, Tiếng nói Việt Nam vang xa, bay cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, diễn ra sáng 7/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Đắc Huy)

"Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, Người chỉ đạo thành lập Đài phát thanh quốc gia - tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày nay.

Chúng ta trân trọng cảm ơn, tri ân sự đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sĩ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ, trong suốt lịch sử vẻ vang 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng dân tộc", Thủ tướng mở đầu phát biểu.

Thủ tướng nhắc lại thời điểm sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị gấp rút thành lập Đài phát thanh quốc gia.

Đúng 11h30 ngày 7/9/1945, Đài phát thanh quốc gia lần đầu tiên phát sóng bản tin chính thức với lời xướng đầy tự hào: "Đây là Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

"Có lẽ với chúng ta, không ai có thể quên được lời xướng này. Chúng ta cũng luôn luôn tự hào, cảm thấy xúc động khi nghe lời xướng này ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ chỗ nào và ở bất cứ lứa tuổi nào", Thủ tướng bày tỏ.

Lời xướng ấy luôn thôi thúc nhiệt huyết cách mạng, lòng yêu nước và niềm phấn khởi, tự hào trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói của chính nghĩa, tiếng nói của một quốc gia độc lập, là sức mạnh và ý chí của một dân tộc anh hùng.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng hào hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lời xướng ấy đã mãi mãi in đậm, mãi mãi khắc sâu vào trái tim, ký ức của biết bao thế hệ người Việt Nam.

"Trong suốt 80 năm qua, Tiếng nói Việt Nam luôn vang xa, bay cao, trải qua hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc. Là tiếng nói của đau đớn, căm hờn, chiến đấu. Là tiếng nói của hy vọng và niềm tin. Là tiếng nói của lương tri và phẩm giá con người. Là tiếng nói của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Là tiếng nói của khát vọng, yêu chuộng hòa bình và tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế. Là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng khẳng định, những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọng niềm tin, yêu thương của đồng bào, đồng chí cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng khẳng định trong suốt chặng đường 80 năm qua, VOV ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội; đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao công sức, trí tuệ, cống hiến và những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ, người lao động của VOV đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam và công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang, hào cùng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Với truyền thống vẻ vang, với sức mạnh và uy tín của một cơ quan truyền thông chủ lực qua 80 năm xây dựng, trưởng thành, Thủ tướng cho rằng VOV cần tiếp tục nỗ lực, đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động.

"Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay phải gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng 'thép trong bút, lửa trong tim', đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để VOV thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị VOV phải xác định rõ tầm nhìn, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hoá khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa trọng trách "Tiếng nói Việt Nam" nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Trong đó, theo Thủ tướng, cần tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt.

Một là phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường; nỗ lực vượt bậc để thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; tận dụng thời cơ, phát triển mạnh mẽ, nâng tầm vị thế, thương hiệu, uy tín của Đài.

Hai là lấy thính giả là trung tâm, chuyển đổi số là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực; nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại với tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân.

Thủ tướng trao tặng Đài Tiếng nói Việt Nam bức trướng với dòng chữ: "Đài Tiếng nói Việt Nam: Truyền thống - Bản lĩnh - Sắc bén - Khách quan - Toàn diện - Linh hoạt - Kịp thời - Sáng tạo - Bản sắc - Đồng thuận - Đồng hành - Số hóa - Kết nối - Hiệu quả".

Thủ tướng đề nghị VOV tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, truyền thông với phương châm 30 chữ "Chính thống, khách quan, kịp thời - Chủ động, linh hoạt, sáng tạo - Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm - Bản sắc, khoa học, hiện đại - Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả".

"Trong đó: Chính thống, khách quan, kịp thời trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên mặt trận tư tưởng, thông tin, truyền thông, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đồng hành, tận tuỵ, trách nhiệm trong mọi hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; Bản sắc, khoa học, hiện đại trong phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc gắn kết với những tinh hoa văn hoá nhân loại; Kiên quyết, kịp thời, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo vệ chính nghĩa, lễ phải, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân", Thủ tướng nói.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, VOV phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy bén về chính trị, sắc sâu về nội dung, sát với thực tế; phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Song song với đó, VOV cần đẩy mạnh hơn nữa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, tận tâm cống hiến...

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các cô, các chú hãy giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong mọi tình huống", Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên mới, đó chính là tiếng nói của khát vọng, ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

"Nhân dịp này, tôi tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 16 chữ: 'Bản lĩnh - Khách quan - Toàn diện - Kịp thời - Bản sắc - Số hoá - Sáng tạo - Hiệu quả'. Chúc Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh, đạt được nhiều thành tựu mới trong giai đoạn mới", Thủ tướng phát biểu.