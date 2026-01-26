Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp rút ngắn thời gian làm việc Đại hội XIV

(VTC News) -

Chiều 26/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị.

Thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đồng thời là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

"Có một vấn đề rất mới, đột phá khác với những kỳ Đại hội trước là kỳ Đại hội này Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện Chỉ thị 45, tiến hành chuẩn bị văn kiện Đại hội, đồng thời chuẩn bị chương trình hành động của Đại hội, chương trình hành động của Ban Chấp hành, 'chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến' để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Để ngay sau khi kết thúc Đại hội, chúng ta có thể triển khai ngay vào nhiệm vụ.

Như trong báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nêu là để ngay sau Đại hội, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng ta có kết quả mới", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư nêu là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt".

Cùng với việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Định hướng được ông Đỗ Văn Chiến đề cập là: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Chia sẻ về điểm mới trong công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, điểm đổi mới mạnh mẽ nhất trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương được thống nhất cao đó là chúng ta thực hiện vừa đảm bảo dân chủ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc và đảm bảo sự công bằng.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Đại hội XIV của Đảng thành công là do chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng và do nhận thức, ý thức của đại biểu dự Đại hội, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất.

"Trong Đại hội chúng ta không có người giới thiệu thêm, đây cũng là một trong những yếu tố để chúng ta rút ngắn thời gian Đại hội từ 1,5 đến 2 ngày", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nói.

Theo đó, Đại hội thông qua danh sách bầu Ủy viên Trung ương Đảng chính thức gồm 199 nhân sự và biểu quyết bầu lấy 180 nhân sự (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức khoá XIII). Thông qua danh sách bầu Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết gồm 23 nhân sự và biểu quyết bầu lấy 20 nhân sự (bằng số lượng Uỷ viên Trung ương Đảng dự khuyết khoá XIII).

Ông Đỗ Văn Chiến thông tin, Đại hội tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả: Bộ Chính trị khoá XIV có 19 Ủy viên, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII tái cử và 9 Ủy viên lần đầu tham gia.

"Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ban Bí thư khoá XIV sẽ có một số đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV gồm 23 người. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Xác định rõ tư tưởng "Dân là gốc"

Khái quát về mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045 trong Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Đây là quyết tâm chính trị rất cao và hành động phải quyết liệt.

Đảng ta đã đưa ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2026-2030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: Dân là gốc.

"Phải khẳng định 'Dân là gốc' chứ không chỉ là 'lấy dân làm gốc'. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ.