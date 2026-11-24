Đại nội Huế ken đặc du khách nước ngoài trong dịp Ngày Văn hoá Việt Nam
(VTC News) -
Nhân dịp Ngày Văn hoá Việt Nam, di tích Đại nội Huế diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.
Ken đặc du khách thăm Đại nội Huế dịp Ngày Văn hoá Việt Nam
200 người đạp xe diễu hành mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Sáng 24/11, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam” với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung, di sản Huế nói riêng.
Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành. Người tham gia được khuyến khích mặc áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh kết hợp giữa nét đẹp văn hóa dân tộc và tinh thần năng động của đô thị hiện đại.
Đoàn diễu hành xuất phát tại Quảng trường Ngọ Môn, đi qua các tuyến đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn và trở về điểm xuất phát tại Đại Nội Huế. Hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của TP Huế, tạo cơ hội để người tham gia trải nghiệm vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan đô thị Huế.
NHẤT VƯƠNG
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