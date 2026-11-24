Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần thứ nhất năm 2026, những ngày qua, nhiều phường tại TP.HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng. Mỗi địa phương mang đến một sắc màu riêng, tạo nên không khí ngày hội sôi động từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư.