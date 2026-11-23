(VTC News) -

Chương trình là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ hội tụ trong đêm diễn tấu cồng chiêng, múa xoang.

Đêm hội thu hút hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc tham gia, mang đến chương trình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, hoạt cảnh và các tiết mục ca múa nhạc, tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chia sẻ chủ đề “Hội tụ bản sắc, lan tỏa giá trị” gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng, kết nối và phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc, qua đó tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước.

Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và trở thành động lực phát triển, tỉnh tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng bảo tồn, trao truyền văn hóa truyền thống, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ tiếng nói, phong tục, cồng chiêng, dân ca. Đồng thời, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa; khai thác các giá trị đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, sâm Ngọc Linh, Măng Đen, Lý Sơn để hình thành sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân, nhưng không đánh đổi bản sắc lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Nên.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đề nghị tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới các hoạt động văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh quảng bá và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để lan tỏa hình ảnh đất và người Quảng Ngãi. Ông tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh sẽ chung sức phát huy bản sắc, biến di sản thành nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết thành động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Quảng Ngãi đón nhận Bảng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.