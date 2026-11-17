(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Namsẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký lúc 10h ngày 19/11/2026.

Khán giả có thể đăng ký vé miễn phí xem chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” qua cổng trực tuyến từ 10h ngày 19/11.

Để đăng ký vé, khán giả có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khán giả truy cập trực tiếp cổng đăng ký tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/

Bước 2: Điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và địa chỉ email trước khi hoàn tất đăng ký.

Bước 4: Theo dõi hộp thư email để nhận thông báo xác nhận từ ban tổ chức và hướng dẫn các bước tiếp theo. Email xác nhận đăng ký thành công dự kiến được gửi trong vòng 24 giờ sau khi thông tin được kiểm tra.

Số lượng vé có hạn và cổng đăng ký sẽ đóng khi hết vé. Mỗi căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu chỉ được đăng ký một lần.

Khán giả cần sử dụng đường dẫn chính thức, tránh truy cập các website giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho những trang không được xác nhận.

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Mỹ Đình

Concert Muôn sắc Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, với khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Trong đó, ban tổ chức dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Một số màn kết hợp đáng chú ý gồm liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” với sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Tiết mục “Made in Việt Nam” quy tụ NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.