Võ Hạ Trâm mong muốn album trở thành một không gian âm nhạc để khán giả thư giãn, tìm lại năng lượng tích cực sau những áp lực, lo toan và cả những giai đoạn kiệt sức trong cuộc sống. Cô ví dự án như một “liệu pháp massage tinh thần”, một phương thuốc dịu nhẹ dành cho những người đang cần được vỗ về.