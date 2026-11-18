(VTC News) -

Nhằm hưởng ứng lần đầu tiên Ngày Văn hoá Việt Nam được tổ chức, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain triển khai chương trình ưu đãi giá vé đặc biệt chưa từng có.

Cụ thể, từ ngày 20 - 29/11/2026, combo cáp treo Đỉnh Vân Sơn - Chùa Hang được áp dụng đồng giá chỉ còn 250.000 đồng/người cho cả người lớn và trẻ em, không phân biệt ngày thường, cuối tuần hay lễ.

Nếu muốn kết hợp tham quan và thưởng thức ẩm thực trên đỉnh núi, du khách có thể lựa chọn combo cáp treo kèm buffet Vân Sơn với mức giá đồng nhất cả tuần là 550.000 đồng/người lớn và 450.000 đồng/trẻ em.

Hòa mình vào tuần văn hóa di sản sôi động tại núi Bà Đen.

Chính sách giá vé đặc biệt được áp dụng đúng dịp diễn ra tuần văn hóa di sản, tạo cơ hội lý tưởng để du khách kết hợp vãn cảnh thiên nhiên và thưởng thức những hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc trên “nóc nhà Nam Bộ”.

Một loạt các hoạt động sẽ được tổ chức tại Tuần văn hoá di sản tại núi Bà Đen.

Hàng trăm tác phẩm nghệ thuật hội tụ trên đỉnh núi

Chính thức khai mạc vào ngày 21/11/2026, tuần văn hóa di sản tại núi Bà Đen mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật quy mô chưa từng có. Điểm nhấn là triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt”, quy tụ hàng trăm tác phẩm hội họa và gốm men của nhóm nghệ sĩ UP (Unique Passion - Đam mê độc đáo), thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm diễn ra từ ngày 20/11 đến 20/12.

Với sự tham gia của 7 họa sĩ, triển lãm giới thiệu nhiều chất liệu và phong cách sáng tác, từ sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, acrylic đến khoảng 40 tác phẩm gốm men.

Lấy cảm hứng từ văn hóa và di sản dân tộc, các nghệ sĩ khai thác những hình tượng quen thuộc như trống đồng Đông Sơn, hoa sen, thiên nhiên và ký ức quê hương bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại, gợi mở những góc nhìn mới về bản sắc văn hóa Việt.

Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Viết Đông được trưng bày tại triển lãm.

Bên cạnh triển lãm nghệ thuật, tuần văn hóa di sản tại núi Bà Đen còn có nhiều workshop thực hành sáng tạo như làm gốm, vẽ tranh, tô màu, viết thư pháp, điêu khắc gỗ....

Du khách có thể tìm hiểu chất liệu, trải nghiệm kỹ thuật thủ công và tự tay tạo nên các sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Qua đó, các giá trị nghệ thuật truyền thống trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là gia đình và du khách trẻ.

Chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc gỗ tại chùa Bà

Một điểm nhấn đặc biệt trong Tuần lễ Văn hóa Việt Nam là triển lãm điêu khắc gỗ “Mộc Thiền”, tổ chức tại Giảng đường Diệu Nghĩa, khu vực chùa Bà. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm điêu khắc gỗ do Sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn, trụ trì chùa Quan Âm (Động Ba Cô) thuộc hệ thống các chùa núi Bà, cùng các Phật tử thực hiện.

Lấy cảm hứng từ Phật giáo và lòng tri ân Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa - bậc chân tu đã dành cả đời để gìn giữ núi Bà và thực hành đạo hạnh, các tác phẩm điêu khắc gợi lên vẻ đẹp tĩnh tại, lòng từ bi và hành trình hướng đến các giá trị thiện lành.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc gỗ tại chùa Bà với triển lãm “Mộc thiền”.

Đặt trong không gian Giảng đường Diệu Nghĩa, giữa quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh núi, triển lãm “Mộc Thiền” không chỉ mang đến trải nghiệm thưởng lãm nghệ thuật mà còn mở ra một khoảng lặng để du khách cảm nhận sự giao hòa giữa nghệ thuật, văn hóa và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Đi Chợ Lá, săn biển mây trên nóc nhà Nam Bộ

Mừng ngày Văn hoá Việt Nam, núi Bà Đen sẽ tổ chức liên tiếp hai phiên chợ Lá vào ngày 21-22/11. Đây là phiên chợ đặc biệt không sử dụng tiền để mua bán, thay vào đó, những chiếc lá được dùng làm phương tiện trao đổi, gửi gắm tinh thần sẻ chia và sự hào sảng của người dân Nam Bộ.

Phiên chợ Lá đặc biệt không sử dụng tiền để mua bán.

Tại Chợ Lá, du khách có thể khám phá không gian chợ quê đậm sắc màu dân gian, thưởng thức những món ăn bình dị và trải nghiệm văn hóa ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam. Không đơn thuần là hoạt động ẩm thực, phiên chợ còn tái hiện nét sinh hoạt cộng đồng gần gũi, nơi mọi người gặp gỡ, thưởng thức món ngon và chia sẻ không gian văn hoá đậm bản sắc Việt trên nóc nhà Nam bộ.

Tháng 11 cũng là mùa săn mây tại núi Bà Đen. Ở độ cao gần 1.000 m, những biển mây trắng thường xuyên xuất hiện, bao phủ quảng trường Tây Bổ Đà Sơn. Đây là dịp để du khách có thể chiêm ngưỡng những tầng mây chuyển động ảo diệu quanh đỉnh núi thiêng.

Tháng 11 cũng là mùa săn mây tại núi Bà Đen. Ở độ cao gần 1.000 m, những biển mây trắng thường xuyên xuất hiện.

Với mức giá vé chưa từng có cùng tuần văn hóa di sản quy tụ hàng loạt các trải nghiệm độc đáo, núi Bà Đen hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất Nam bộ cho du khách trong kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay.