Cuộn thép lớn rơi đè cabin trạm thu phí ở TP.HCM

Ngày 2/4, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ hai cuộn thép rơi trên đường Võ Chí Công.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo thùng 40 feet chở 3 cuộn thép (loại 8 tấn/cuộn) chạy trên đường Võ Chí Công, hướng từ Khu Công nghệ cao TP.HCM đi cầu Phú Mỹ. Khi đến trạm thu phí cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái thì 2 cuộn thép bị đứt xích, trượt vào phía đầu xe rồi rơi xuống cabin trạm thu phí.

May mắn vụ việc không gây thương vong về người, nhưng đã khiến dòng xe ùn ứ kéo dài khoảng 2 km đến nút giao Mỹ Thủy.

Xe đầu kéo vừa đến trạm thu phí thì xảy ra sự cố trên.

Mỗi cuộn thép nặng khoảng 8 tấn.

Giao thông trên đường Võ Chí Công bị ùn tắc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, một tấm thép 10 tấn đè cabin xe rác, tài xế tử vong. Cụ thể, khoảng 2h sáng 27/3, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm phục vụ công trình xây dựng di chuyển theo hướng từ huyện Nhà Bè về Quận 4 cũ. Khi đến khu vực dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy chiều ngược lại va chạm vào phần thép trên xe đầu kéo.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tại hiện trường, tấm thép dài khoảng 15 m, nặng khoảng 10 tấn trượt khỏi rơ-moóc, rơi xuống mặt đường và chắn ngang nhiều làn xe. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt trong nhiều giờ.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng rẽ từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Kênh Tẻ, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông từ sớm nhằm giảm áp lực cho khu vực.