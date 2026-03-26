Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ

Trong khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chuẩn bị cho phiên tòa tiếp theo tại Mỹ thì con trai ông lại đang thể hiện sự lạc quan thông qua thông tin về cuộc sống cha mình và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đối với cuộc sống trong tù. Tuy nhiên, những người có quyền tiếp cận nhà tù khét tiếng ở Brooklyn, nơi ông Maduro đang bị giam giữ lại vẽ nên bức tranh không mấy tươi sáng về cuộc sống thực sự ở đó.

Hiện tại, ông Maduro và bà Flores đều đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York - cơ sở nổi tiếng về điều kiện giam giữ khắc nghiệt và từng giam giữ những tù nhân nổi tiếng như Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Jeffrey Epstein và ông trùm nhạc hip-hop Sean “Diddy” Combs.

Đặc vụ liên bang đang hộ tống cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Những ngày cách ly

Trong nhiều năm qua, nhà tù này bị chỉ trích vì điều kiện giam giữ, thường được mô tả là nguy hiểm và vô nhân đạo. Một số luật sư và tù nhân thậm chí còn gọi nó là "địa ngục trần gian", viện dẫn điều kiện mất vệ sinh, mất an ninh và sự biệt giam kéo dài.

Theo CNN, người như ông Maduro có thể phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn so với các tù nhân khác khi bị giam giữ tại đây, vì những nhân vật cấp cao thường bị tách biệt khỏi tù nhân khác vì lý do an ninh.

Hiện tại, Cục Quản lý Nhà tù Liên bang không xác nhận cụ thể ông Maduro đang bị giam giữ ở đơn vị nào hoặc cung cấp chi tiết về điều kiện giam giữ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và luật sư cho biết những tù nhân có đặc điểm như vậy thường bị giam giữ tại Đơn vị Giam giữ Đặc biệt.

“Đây là khu vực giam giữ nghiêm ngặt nhất trong cơ sở", luật sư Daniel McGuinness giải thích. Tại đây, các tù nhân hầu như dành cả ngày một mình trong phòng giam và khi ra ngoài, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt và bị hạn chế liên lạc, theo báo cáo của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, con trai của ông Maduro cho biết cha mình vẫn “rất lạc quan” và “rất khỏe mạnh”, ông tập thể dục hàng ngày và có thể sẽ xuất hiện trở lại với vẻ ngoài “gầy hơn, khỏe khoắn hơn.”

Nhưng ngay cả khi không bị giam giữ biệt lập, ông Maduro cũng không thể gặp vợ mình. Tại nhà tù này, nam và nữ được giam giữ ở khu riêng biệt, ngay cả khi họ đã kết hôn. Hơn nữa, trong vụ án liên bang như vụ này, bị cáo đồng phạm thường bị cấm liên lạc với nhau.

Chân của cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được nhìn thấy đi khập khiễng.

Theo hệ thống liên bang, tòa án có thể ban hành lệnh "cấm liên lạc" để ngăn chặn sự thông đồng, can thiệp vào nhân chứng hoặc can thiệp vào quá trình tố tụng. Điều này có nghĩa là ngay cả trong cùng một trung tâm giam giữ, ông Maduro và bà Flores có lẽ không thể gặp nhau hoặc liên lạc trực tiếp, ngoài những cuộc gặp gỡ có kiểm soát dưới sự hiện diện của luật sư của họ.

Mọi hình thức liên lạc khác với thế giới bên ngoài đều có thể, nhưng bị hạn chế, giám sát và tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Các chuyến thăm phải được phê duyệt trước, cuộc gọi điện thoại rất có thời lượng ngắn và đối với một số người, có thể bị giới hạn chỉ một cuộc gọi mỗi tháng và không có truy cập internet miễn phí.

Tàn khốc hơn so với thực tế

Con trai của ông Maduro cũng cho rằng việc cha anh giảm cân là nhờ kỷ luật và tập luyện. Nhưng còn một lời giải thích khả thi khác được đưa ra cho việc ông Maduro gầy đi là chất lượng thức ăn bên trong trung tâm.

Trong nhiều năm qua, các luật sư cáo buộc tù nhân nhận bị cho ăn thức ăn hết hạn, chưa chín kỹ hoặc bị nhiễm bẩn, bao gồm cả thịt ôi thiu và sản phẩm sữa bị hư hỏng.

Trong đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án liên bang năm 2024, một người bị giam giữ tuyên bố nhận được thức ăn, bao gồm cả đậu "bị nhiễm giun". Tài liệu tương tự cũng chỉ ra sau khi nhận đơn khiếu nại, nhân viên nhà tù phát hiện sự hiện diện của mọt trong túi đậu.

Toàn cảnh Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC). (Ảnh: Reuters)

Hồ sơ tòa án khác được đệ trình năm ngoái, luật sư của rapper đình đám và biểu tượng thời trang thế giới Sean “Diddy” Combs tuyên bố nhà tù “thường xuyên phục vụ thức ăn hết hạn hoặc bị nhiễm giun”, đồng thời lưu ý đây không phải là những sự việc riêng lẻ mà là một mô hình chung trong cơ sở này.

“Từ việc thiếu chăm sóc y tế đến các vấn đề vệ sinh nghiêm trọng, thậm chí cả giun trong thức ăn… mọi thứ có thể xuất hiện ở MDC”, cựu giám đốc Liên đoàn Luật sư bào chữa New York David Patton cho biết.

Nhiều nhà chức trách liên bang cũng bác bỏ số cáo buộc này và khẳng định trong một số trường hợp “không có bằng chứng” về thực phẩm bị ô nhiễm. Tuy nhiên, các khiếu nại vẫn tiếp diễn.

Cùng với đó, con trai ông Maduro tuyên bố cha anh ta tập thể dục mỗi ngày, nhưng tình huống đó, dù có thể xảy ra, nhưng có lẽ chỉ diễn ra trong những giới hạn rất nghiêm ngặt. Theo báo cáo từ Bộ Tư pháp, trong điều kiện giam giữ nghiêm ngặt, sự di chuyển của tù nhân bị hạn chế và sự tương tác giữa người với người là rất ít.

Trong một số trường hợp, người bị giam giữ được phép ra khỏi phòng giam tối đa một giờ mỗi ngày để giải trí, nhưng hoạt động này thường được thực hiện trong không gian kín hoặc khu vực bị kiểm soát chặt chẽ mà một số luật sư và người bị giam giữ mô tả là "những chiếc lồng ngoài trời".