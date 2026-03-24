Cựu Tổng thống Venezuela ra hầu tòa tại New York vào ngày 26/3

(VTC News) -

Ngày 26/3, cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ ra hầu tòa tại New York. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Washington thận trọng cải thiện quan hệ với Caracas và vấn đề ai sẽ chi trả phí pháp lý cho ông Maduro cùng vợ dự kiến ​​trở thành tâm điểm chú ý.

Hiện tại, chính phủ Venezuela đang tìm cách chi trả phí luật sư cho ông Maduro, nhưng do lệnh trừng phạt của Washington đối với quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này, luật sư Barry Pollack của cựu Tổng thống Venezuela phải xin giấy phép của chính phủ Mỹ, loại giấy phép hiện vẫn chưa được cấp.

Ông Maduro được đưa lên trực thăng, áp giải tới tòa án ở New York ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)

Tại phiên điều trần hôm 5/1 tại tòa án liên bang ở Manhattan, ông Maduro được đại diện bởi Barry Pollack, một luật sư nổi tiếng tại Washington. Vợ của ông Maduro, bà Cilia Flores được đại diện bởi Mark Donnelly, một cựu công tố viên liên bang có trụ sở tại Houston.

Cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, nơi có lịch sử bạo lực và cơ sở vật chất kém, nhưng giới chức Mỹ cho biết tình trạng gần đây đã cải thiện. Ông Maduro bị nhốt một mình trong phòng giam, không được tiếp cận internet hay báo chí.

Nguồn tin cho biết thêm ông Maduro chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư với thời lượng tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi.

“Các luật sư nói với chúng tôi ông ấy rất mạnh mẽ. Ông ấy nói chúng tôi không nên buồn. Chúng tôi ổn, chúng tôi là những chiến binh”, con trai duy nhất của ông Maduro cho hay.

Cựu Tổng thống Venezuela (63 tuổi) nhiều lần tuyên bố không nhận tội trước những cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy của Mỹ và khẳng định mình là "tù binh chiến tranh" trong phiên điều trần ngày 5/1. Ông bị cáo buộc liên minh với các tổ chức, đặc biệt là nhóm người Colombia mà Washington xem là "khủng bố" cũng như với băng đảng tội phạm để vận chuyển hàng tấn cocaine đến Mỹ.

Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela, dấu hiệu cho thấy quan hệ đang dần cải thiện sau khi ông Maduro bị lật đổ.

Dự kiến ​​vấn đề an ninh sẽ được tăng cường hơn nữa cho phiên điều trần sắp tới với hàng rào an ninh bằng thép được thiết lập xung quanh tòa án trung tâm thành phố. Thẩm phán Alvin Hellerstein được xác định là người chủ trì vụ án - ông được ghi nhận từng chủ trì nhiều phiên tòa trong suốt nhiều thập kỷ làm việc trên ghế thẩm phán.