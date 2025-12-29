Công nghệ 29/12: Apple kháng cáo án phạt 2 tỷ USD, Samsung nâng cấp cho Tab

(VTC News) -

Apple kháng cáo án phạt 2 tỷ USD tại Anh

Apple vừa tiếp tục kháng cáo khoản phạt trị giá khoảng 2 tỷ USD trong vụ kiện chống độc quyền tại Anh. Công ty đã nộp đơn lên Tòa Phúc thẩm Anh nhằm đảo ngược phán quyết trước đó của Tòa Cạnh tranh (CAT).

Trước đó, vào tháng 10, CAT kết luận Apple đã lạm dụng vị thế thống trị của mình với App Store để áp đặt mức phí cao cho các nhà phát triển. Tòa án đưa ra mức phạt 1,5 tỷ bảng (tương đương 2 tỷ USD) và cho rằng Apple có hành vi phản cạnh tranh.

Apple tăng tốc đầu tư, nhưng cũng đối mặt nhiều rủi ro pháp lý. (Nguồn: Apple)

Apple phản bác rằng phán quyết này “có cái nhìn sai lệch” về thị trường ứng dụng vốn đang phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh. Công ty cũng cho rằng mức phí 15–20% mà CAT đề xuất chỉ dựa trên “phỏng đoán”, trong khi mức phí thực tế hiện nay là 30%.

Nếu án phạt được giữ nguyên, số tiền 2 tỷ USD sẽ được chia cho tất cả người dùng App Store tại Anh đã mua ứng dụng hoặc dịch vụ trong giai đoạn từ 2015 đến 2024.

OpenAI tuyển trưởng bộ phận đối phó rủi ro AI

OpenAI đang tìm kiếm một vị trí mới mang tên Head of Preparedness, nhằm dự đoán và giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ trí tuệ nhân tạo. CEO Sam Altman cho biết các mô hình AI đã bắt đầu tạo ra những “thách thức thực sự” trong năm 2025.

Theo thông báo tuyển dụng, người đảm nhận vai trò này sẽ dẫn dắt chiến lược kỹ thuật và triển khai khung Preparedness – hệ thống theo dõi và chuẩn bị cho các năng lực AI tiên tiến có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng. Đây được xem là một công việc căng thẳng, đòi hỏi phải “lao ngay vào phần khó nhất”.

OpenAI đẩy mạnh chiến lược an toàn AI với vị trí “Head of Preparedness”. (Nguồn: OpenAI)

Vị trí này có mức lương khoảng 555.000 USD/năm kèm cổ phần, phản ánh tầm quan trọng của nó trong chiến lược an toàn của OpenAI. Trước đó, đội ngũ an toàn của công ty đã trải qua nhiều biến động nhân sự, khi các lãnh đạo phụ trách Preparedness lần lượt rời đi hoặc chuyển sang vai trò khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đối mặt với nhiều cáo buộc về tác động tiêu cực của ChatGPT đến sức khỏe tinh thần người dùng, thậm chí liên quan đến một số vụ kiện tụng về cái chết oan sai.

Samsung thử nghiệm One UI 8.5 trên Galaxy Tab

Samsung vừa bắt đầu nội bộ thử nghiệm One UI 8.5 cho nhiều dòng máy tính bảng Galaxy. Đây là phiên bản tiếp nối One UI 8, hiện mới chỉ có bản beta giới hạn cho dòng Galaxy S25.

Theo rò rỉ mới nhất, các bản thử nghiệm của One UI 8.5 đã xuất hiện trên nhiều mẫu tablet, bao gồm Galaxy Tab S11 series, Tab S10 series, Tab S10 FE, Tab S9 series, Tab S9 FE và Tab S8 series. Điều này cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở rộng phạm vi cập nhật cho nhiều thiết bị hơn.

Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 8.5 cho loạt Galaxy Tab, chuẩn bị nâng cấp trải nghiệm phần mềm trên nhiều thiết bị trong năm tới. (Nguồn: Androidpolice)

Dù việc xuất hiện bản thử nghiệm là tín hiệu tích cực, nhưng chưa có gì đảm bảo rằng bản cập nhật ổn định sẽ được phát hành ngay trong năm tới. Người dùng các mẫu Galaxy Tab kể trên có thể sẽ phải chờ khá lâu mới được trải nghiệm chính thức.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt One UI 8.5 bản ổn định cùng với Galaxy S26 series, trong khi các flagship hiện tại như Galaxy S25, Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ nằm trong nhóm đầu tiên được cập nhật.