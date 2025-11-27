iPhone gập có màn hình không nếp gấp và giá cao nhất thị trường

(VTC News) -

Theo trang UDN (Trung Quốc), các kỹ sư đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc phát triển màn hình "không nếp gấp" cho mẫu iPhone Fold. Dự án được cho là đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và chuyển sang giai đoạn tiền sản xuất hàng loạt. Thiết bị có thể trình làng vào tháng 9/2026.

Apple chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Một báo cáo khác từ Fubon Research cho biết iPhone Fold có thể có giá lên tới 2.399 USD (63,3 triệu đồng), trở thành mẫu điện thoại gập đắt nhất thị trường hiện nay - cao hơn cả Google Pixel 10 Pro Fold, Samsung Galaxy Flip 7, Galaxy Z Fold 7 hay Motorola Razr dòng mới, vốn có giá dao động từ 700 đến 2.000 USD.

iPhone gập được nhiều tín đồ "Táo khuyết" chờ đợi. (Ảnh: AI)

Thị trường điện thoại gập đã tăng trưởng từ năm 2018 nhưng các hãng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên màn hình. OnePlus Open hiện được đánh giá có nếp gấp ít lộ nhất, song vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.

Theo Jessica Naziri, nhà sáng tạo nội dung công nghệ tại TechSesh.co, năm 2026 có thể trở thành cột mốc quan trọng của thiết bị gập. Bà cho rằng các cải tiến kỹ thuật mới của Apple sẽ thu hút người dùng, ngay cả khi giá bán cao.

Báo cáo từ UDN cũng cho biết Apple đang hợp tác với NewRixing và Amphenol để phát triển bản lề và các bộ phận chịu lực nhằm hạn chế nếp gấp. Công nghệ bản lề sử dụng kim loại lỏng được cho là sẽ tăng độ bền khi gập mở.

Màn hình bên trong do Samsung Display phát triển, còn Apple đảm nhiệm phần thiết kế cấu trúc, xử lý vật liệu và quy trình ép dán.

Foxconn được cho là đã thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm với số lượng vài chục thiết bị trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo Fubon Research, chi phí linh kiện cao - gồm tấm nền OLED, bản lề và các thành phần siêu nhẹ - là nguyên nhân khiến giá iPhone Fold tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá RAM đã tăng 75% trong một năm qua và tổng chi phí vật liệu có thể tăng thêm 5-7% vào năm 2026 do nhu cầu chip, bộ nhớ và lưu trữ tiếp tục tăng.