(VTC News) -

iPhone 20 Pro có thể sử dụng khung titan in 3D

Liên quan đến các mẫu iPhone 20 Pro dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027, thông tin rò rỉ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết Apple đang cân nhắc quy trình in 3D bột titan bằng laser để sản xuất các bộ phận thuộc khung giữa của thiết bị, qua đó tăng độ bền sản phẩm.

Apple trước đó đã ứng dụng công nghệ in 3D titan để sản xuất vỏ Apple Watch Ultra 3, phiên bản titan của Apple Watch Series 11 và phần khung cổng USB-C trên iPhone Air. Công nghệ này sử dụng tia laser nung chảy từng lớp bột titan, giúp tạo ra những chi tiết có cấu trúc phức tạp, đồng thời giảm lượng vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất.

Công nghệ in 3D cũng được kỳ vọng hỗ trợ Apple phát triển thiết kế mới cho iPhone kỷ niệm 20 năm, với mặt kính cong và viền màn hình gần như vô hình. Tuy nhiên, việc sử dụng titan vẫn đặt ra thách thức về khả năng tản nhiệt. Hiện, Apple chưa xác nhận kế hoạch áp dụng công nghệ này cũng như tên gọi iPhone 20 Pro.

Fujifilm X-T6 có thể quay video 8K

Fujifilm X-T6, mẫu máy ảnh kế nhiệm X-T5, dự kiến được giới thiệu tại sự kiện X Summit ngày 2/12. Các thông tin rò rỉ cho biết sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất 2.099 euro (khoảng 59,47 triệu đồng) tại châu Âu, tăng 100 euro so với thế hệ trước.

Tại Mỹ, máy cũng được dự đoán có giá cao hơn mức 1.999 USD (khoảng 51,67 triệu đồng) của X-T5 sau đợt điều chỉnh giá liên quan đến thuế quan.

Fujifilm X-T6 được cho là trang bị cảm biến Fujifilm X-Trans CMOS 6 HR mới, sử dụng cấu trúc điểm ảnh phụ RGBW nhằm cải thiện khả năng giảm nhiễu khi chụp và quay video trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng quay phim cũng có thể được nâng từ 6K lên 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Máy được đồn đoán có tính năng Distance Mapping, chế độ giả lập màu phim Forte Chrome và pin Fujifilm NP-W255 dung lượng cao hơn 16%. Các tin đồn còn đề cập bộ xử lý X-Processor 6, lấy nét tự động nhận diện đối tượng bằng AI và cải tiến thiết kế.

Giá RAM DDR4 bắt đầu giảm sau giai đoạn tăng mạnh

Thị trường bộ nhớ đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian dài tăng giá, gây áp lực lên người dùng PC. Giá giao ngay của DDR4 và DDR3 bắt đầu giảm, trong khi dự báo về mức tăng giá hợp đồng DDR5 trong năm 2027 cũng được điều chỉnh theo hướng ôn hòa hơn.

TrendForce cho rằng tâm lý thận trọng của người mua, bất ổn liên quan đến chính sách trung tâm dữ liệu tại Mỹ và tình hình địa chính trị khiến nhu cầu khó dự đoán. Một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Trung Quốc cũng giảm đơn hàng DRAM máy chủ. Ở thị trường tiêu dùng, giá cao khiến khách hàng hạn chế mua sắm, còn nhà bán lẻ và nhà phân phối thu hẹp đơn hàng để xử lý hàng tồn kho.

Các dòng DDR4 phổ thông gần đây giảm khoảng 1,6% so với tuần trước. Trong khi đó, Samsung, SK hynix và Micron đang chuyển một phần công suất sang bộ nhớ băng thông cao phục vụ AI, khiến sản lượng DRAM truyền thống thu hẹp. TrendForce dự báo sản lượng DRAM tiêu dùng sẽ tăng đáng kể trong năm 2027, góp phần cải thiện cân bằng cung cầu.