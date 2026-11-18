(VTC News) -

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với tên gọi iPhone 20 Pro, đang thu hút sự chú ý với những thay đổi thiết kế đáng kể. Đây được xem là đợt cải tiến lớn nhất của hãng kể từ khi ra mắt iPhone X.

Video được chia sẻ mới đây hé lộ mẫu kính bảo vệ 3D dành cho chiếc iPhone đặc biệt này, với thiết kế bo cong ở cả bốn cạnh. Leaker Ice Universe cũng đăng tải hình ảnh phần kính được cho là mặt trước của thiết bị.

Video cho thấy một tấm kính mặt trước trong suốt, được đặt trên giá đỡ, không phải là một chiếc điện thoại hoàn chỉnh. Tấm kính này có thiết kế cong ở cả bốn cạnh, với viền đen mỏng và đều, cùng phần khoét hình viên thuốc, có hình tròn ở chính giữa phía trên, phù hợp với thiết kế Dynamic Island. Đáng chú ý, tấm kính không có nút bấm và mặt lưng, chỉ đơn thuần là mặt kính phía trước.

Ice Universe mô tả đoạn video như một cái nhìn đầu tiên về thiết kế mang tính bước ngoặt của iPhone 20 Pro. Video cũng chuyển sang một bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc với tiêu đề “mẫu kính cong bốn cạnh kỷ niệm 20 năm iPhone”. Tuy nhiên, tính xác thực của tấm kính này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hình dáng của tấm kính phù hợp với những thông tin đã được đăng tải trong thời gian qua. Các nguồn tin cho biết Apple đang hợp tác với Samsung để phát triển màn hình cong bốn cạnh tùy chỉnh cho mẫu máy kỷ niệm.

Hiện tại, thiết kế mặt trước của chiếc iPhone này vẫn chưa hoàn thiện. Một số báo cáo cho biết Apple đang thử nghiệm công nghệ Face ID dưới màn hình, thậm chí cả camera dưới màn hình.

Thông tin rò rỉ hồi tháng 9 từng đề cập đến một lỗ khoét trên các mẫu thử nghiệm ban đầu. Trong khi đó, mặt kính xuất hiện trong video vẫn có phần khoét hình viên thuốc và hình tròn theo kiểu Dynamic Island. Điều này cho thấy khả năng cao chi tiết này sẽ có trên bản sản xuất thương mại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là một tấm kính bảo vệ rời, chưa phải là màn hình hoạt động hay một nguyên mẫu hoàn chỉnh. Apple vẫn chưa xác nhận thiết kế, tên gọi hay kế hoạch ra mắt vào năm 2027.

Do đó, cho đến khi có thông tin chính thức, mặt trước cong bốn cạnh và viền mỏng nên được xem là hình ảnh ban đầu và có thể thay đổi trước khi sản xuất.