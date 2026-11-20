(VTC News) -

Apple có thể đưa khung titan trở lại trên iPhone 20 Pro

Apple được cho là đang thử nghiệm khung viền titan cho iPhone 20 Pro, mẫu smartphone dự kiến ra mắt năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng iPhone. Thông tin rò rỉ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo cho biết thiết bị đang trong giai đoạn tiền sản xuất với thiết kế bo cong và khung titan thay vì nhôm.

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm được cho là lấy cảm hứng từ iPhone Air, hướng đến kiểu dáng mỏng và bo tròn hơn. Trước đó, Fixed Focus Digital từng tiết lộ thiết bị có thể sở hữu khung giữa tương tự iPhone Air cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn.

Apple từng sử dụng khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro trước khi chuyển sang thiết kế nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro. Thay đổi này gây tranh luận khi một số người dùng phản ánh thiết bị dễ trầy xước và hư hại hơn. Apple cho biết nhôm có ưu điểm về trọng lượng và khả năng tản nhiệt.

Ngoài ra, chuyên gia Ice Universe từng tiết lộ Apple đang phát triển bốn mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, gồm hai phiên bản mặt kính phẳng và hai phiên bản mặt kính cong bốn cạnh.

Caviar tung bộ sưu tập thiết bị xa xỉ lấy cảm hứng từ GTA VI

Thương hiệu chế tác Caviar vừa giới thiệu bộ sưu tập Most Wanted, gồm các thiết bị công nghệ tùy biến lấy cảm hứng từ phong cách Miami và Vice City trong tựa game Grand Theft Auto VI (GTA VI). Bộ sưu tập bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và kính thông minh Ray-Ban.

Sản phẩm đắt nhất là iPhone Duo phiên bản Pink Alligator, có giá 13.130 USD (khoảng 338,1 triệu đồng). Thiết bị sử dụng lớp vỏ da cá sấu màu hồng, khung titan cấp hàng không vũ trụ và biểu tượng 6 ngôi sao ở mặt lưng.

Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra phiên bản Ocean Drive có giá 11.560 USD (khoảng 297,6 triệu đồng), sở hữu khung titan mạ vàng 24K cùng họa tiết Art Deco.

Hai phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max gồm Neon Vice giá 11.130 USD (khoảng 286,6 triệu đồng) và Gangster giá 11.700 USD (khoảng 301 triệu đồng), đều được trang trí bằng phù điêu súng lục Beretta 92FS. Phần kim loại nhô dày khiến sạc không dây và phụ kiện MagSafe không hoạt động bình thường.

Bộ sưu tập còn có hai mẫu kính Ray-Ban Wayfarer Gen 2 phiên bản Sunset và Gold Rush. Caviar giới hạn mỗi thiết kế ở 19 chiếc. Phần cứng bên trong giữ nguyên bản thương mại, mức giá chủ yếu đến từ vật liệu ngoại thất và công chế tác.

Điện thoại OpenAI sẽ do Foxconn lắp ráp, dự kiến ra mắt năm 2027-2028

Công ty con FIH Mobile của Foxconn được cho là đã giành được đơn hàng lắp ráp smartphone đầu tiên của OpenAI. Thông tin xuất hiện trong báo cáo chuỗi cung ứng ngày 19/11 của Securities Times, cho biết FIH Mobile (02038.HK) sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp thành phẩm.

FIH Mobile chuyên thiết kế, sản xuất và lắp ráp điện thoại cùng các thiết bị điện tử. Trong khi đó, báo cáo riêng từ Cailian Press cho biết smartphone đầu tiên của OpenAI có thể ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Các nhà cung ứng linh kiện được nhắc đến gồm Luxshare Precision, Lingyi iTech và AAC Technologies.

Trước đó, chuyên gia Kuo từng dự đoán Luxshare có thể đảm nhận khâu sản xuất, với sự tham gia của MediaTek và Qualcomm trong phát triển chip tùy biến. Hiện OpenAI và Foxconn chưa xác nhận thông tin về đơn hàng. Thiết kế, số lượng sản xuất và lịch trình sản xuất hàng loạt cũng chưa được tiết lộ.

Các thông tin rò rỉ mô tả đây là smartphone theo hướng agent-first, ưu tiên tác nhân AI có khả năng xử lý công việc mà không cần người dùng chuyển đổi liên tục giữa nhiều ứng dụng. Nếu được thương mại hóa, thiết bị sẽ đưa OpenAI tham gia cạnh tranh trực tiếp hơn với Apple và Samsung trên thị trường smartphone.