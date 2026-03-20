Cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM dang dở vì vướng mặt bằng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, hướng xử lý hiện nay là rà soát lại hồ sơ để xác định ranh giới dự án và hoàn thiện thủ tục thu hồi đất. Trường hợp khu vực nút giao vẫn thuộc ranh dự án Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện công tác bồi thường. Ngược lại, nếu khu vực đã được tách và bàn giao cho Ban Giao thông TP.HCM, việc thu hồi đất sẽ do địa phương thực hiện để tiếp tục triển khai dự án.