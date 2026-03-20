Cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM dang dở vì vướng mặt bằng

Dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM được phê duyệt từ năm 2008, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và chồng lấn ranh giới giữa các dự án liên quan.
Sau khoảng 3 năm thi công, đến cuối năm 2019, nhiều hạng mục quan trọng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác.
Trong đó có việc nâng cấp trục đường chính trên xa lộ Hà Nội, xây dựng hầm hở rộng 36 m trước cổng Đại học Quốc gia TP.HCM, cùng 3 cầu vượt qua hầm và 2 cầu bộ hành. Các hạng mục này thuộc dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, phần còn lại của dự án, bao gồm hạng mục cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM do Ban Giao thông TP.HCM phụ trách, vẫn chưa thể triển khai.
Theo Ban Giao thông TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc khu vực nút giao nằm trên ranh giới hành chính giữa phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ) và phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương cũ). Theo kế hoạch ban đầu, phía Linh Xuân do Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện công tác bồi thường, trong khi phía Đông Hòa do Ban Giao thông triển khai.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn. Phía Đông Hòa chưa thể triển khai do thiếu quỹ tái định cư, trong khi phía Linh Xuân cũng chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng.
Tại khu vực phường Linh Xuân còn 4 trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng và đã được lên phương án cưỡng chế.
Trong khi đó, phía Đông Hòa còn 16 trường hợp chưa giải tỏa và đề xuất nhận lại việc bồi thường để triển khai đồng bộ, do khu vực lân cận còn khoảng 10 trường hợp khác thuộc diện thu hồi đất của dự án Đại học Quốc gia TP.HCM.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, hướng xử lý hiện nay là rà soát lại hồ sơ để xác định ranh giới dự án và hoàn thiện thủ tục thu hồi đất. Trường hợp khu vực nút giao vẫn thuộc ranh dự án Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện công tác bồi thường. Ngược lại, nếu khu vực đã được tách và bàn giao cho Ban Giao thông TP.HCM, việc thu hồi đất sẽ do địa phương thực hiện để tiếp tục triển khai dự án.
Dù dự án nút giao còn dang dở, khu vực cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM đã có một số chuyển biến tích cực. Các dãy nhà tạm đã được tháo dỡ, bến xe buýt khu A được quy hoạch lại gần khu vực này, góp phần cải thiện cảnh quan.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đại học Quốc gia TP.HCM đang triển khai thi công tuyến Đại lộ Đại học quy mô 8 làn xe, kết nối từ cổng chính vào khu đô thị đại học. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ thay thế tuyến đường hiện hữu chật hẹp, xuống cấp.
Các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp di dời hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thiện toàn bộ nút giao.
Khi dự án được tái khởi động và hoàn tất, khu vực cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM được kỳ vọng trở thành nút giao thông hiện đại, đồng bộ với hệ thống hầm chui, cầu vượt, cầu bộ hành, đường song hành và kết nối tuyến Metro số 1, góp phần hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Bình luận