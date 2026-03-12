Toàn cảnh trường Đại học Bách khoa giữa 'đất vàng' TP.HCM

Thông tin về việc đề xuất nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) ra khỏi khu vực nội đô TP.HCM đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết đây không phải là đề xuất mới, mà đã được định hướng từ nhiều năm trước trong quy hoạch phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường Đại học Bách khoa (số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) có diện tích khoảng 14,2ha, là một trong những khuôn viên đại học kỹ thuật lớn nằm trong khu vực trung tâm TP.HCM.

Khuôn viên trường gồm hệ thống giảng đường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, phòng thực hành cùng nhiều xưởng thực hành và nhà tập đa năng phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Quy mô đào tạo gồm hơn 23.000 sinh viên, trên 2.100 học viên cao học và gần 300 nghiên cứu sinh.

Theo định hướng quy hoạch, việc từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm hình thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Liên quan đến nội dung trên, tối 11/3, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức thông tin về đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới của nhà trường. Theo đó, cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026, UBND TP.HCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia TP.HCM và trường Đại học Bách khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của nhà trường.

Nhà trường cho biết hệ thống cơ sở vật chất hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Cơ sở 1 tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn công trình trong khuôn viên đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, trong khi vẫn còn tồn tại hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1ha chưa được xử lý.

Những yếu tố này khiến việc quy hoạch và đầu tư xây dựng tại cơ sở hiện hữu chủ yếu chỉ dừng ở mức cải tạo, chỉnh trang, khó triển khai các dự án xây dựng mới quy mô lớn.

Trong khi đó, cơ sở 2 của trường Đại học Bách khoa tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3ha. Tuy nhiên, tỷ lệ xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 hiện mới đạt khoảng 30%. Nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn, song quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Theo chiến lược phát triển của nhà trường, quy mô người học có thể tăng từ khoảng 28.000 hiện nay lên 35.000 - 40.000 học viên, sinh viên trong vòng 5 - 10 năm tới. Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo - nghiên cứu được đánh giá là nhu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đó, trường Đại học Bách khoa cho biết cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu mở rộng và phát triển nhà trường theo định hướng của TP.HCM, đồng thời mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá toàn diện để đưa ra phương án phù hợp, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của trường vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã hình thành trong gần 70 năm qua.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với lịch sử đất nước và TP.HCM, trường vẫn giữ vai trò là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực phía Nam, đồng thời là trường đại học kỹ thuật quan trọng của Việt Nam.

Theo định hướng phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM, hệ thống này sẽ được xây dựng theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Theo Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 19/1/2026, Đại học Quốc gia TP.HCM được xác định trở thành trung tâm đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Trong định hướng đó, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư và phát triển các lĩnh vực trọng điểm như khoa học cơ bản, kỹ thuật – công nghệ then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.