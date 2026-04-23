Công an điều tra vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân ở Đà Nẵng

UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa thông tin các nội dung liên quan đến việc tháo dỡ công trình tại số 25 Trần Quý Cáp.

Nhà dân đổ sập do tháo dỡ công trình số 25 Trần Quý Cáp.(Ảnh: C.Q)

Theo UBND phường Hải Châu, ngày 19/4, UBND phường nhận được thông tin phản ánh của công dân liên quan đến công trình đang tháo dỡ tại 25 Trần Quý Cáp, làm hưởng đến các nhà dân lân cận.

Nhận được ý kiến phản ánh, UBND phường đã phân công các lực lượng phối hợp kiểm tra và ghi nhận: Sự cố xảy ra trong quá trình thi công tháo dỡ khối nhà phía Bắc của công trình (giáp các nhà dân mặt tiền đường Trần Quý Cáp) đã làm ảnh hưởng đến các nhà dân từ nhà 27 đến nhà 33 Trần Quý Cáp.

Cụ thể, nhà số 27 Trần Quý Cáp bị sập hoàn toàn, các nhà còn lại bị hư hỏng và nứt tường, không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an thành phố và Công an phường phong tỏa hiện trường, mời các hộ dân có liên quan lên làm việc.

Đến ngày 20/4, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, UBND phường, đại diện chủ đầu tư là công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng, đại diện đơn vị thi công là công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Nguyên Nam, các hộ dân có liên quan kiểm tra và lập biên bản khám nghiệm ghi nhận hiện trường.

Trong khi đó, UBND phường đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở chủ đầu tư.

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc và chờ kết quả giám định nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng.

"Trường hợp có liên quan đến xử phạt hành chính, UBND phường sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy định về hành vi công trình thi công gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận" - UBND phường Hải Châu thông tin.