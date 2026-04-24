CLB Công an Hà Nội gia hạn hợp đồng với HLV Alexandre Polking

Sáng 24/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo gia hạn hợp đồng với HLV Alexandre Polking đến năm 2028. Thông tin này được công bố ở thời điểm đội bóng ngành công an đang trong giai đoạn "nước rút' đến ngôi vô địch V.League 2025-2026. Nhà cầm quân người Brazil cùng các học trò đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đội nhì bảng tới 7 điểm trong khi mùa giải còn 6 vòng đấu.

CLB Công an Hà Nội cho biết việc gia hạn hợp đồng với ông Polking là "nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu quan trọng tại V.League cũng như đấu trường châu lục". Ngoài ra, đội bóng này cũng ký tiếp hợp đồng với các trợ lý người nước ngoài của ông Polking gồm chuyên gia phân tích Marcelino da Silva, huấn luyện viên thể lực Paulo Alexandre và huấn luyện viên thủ môn Valdi Bardi.

Trước khi đến CLB Công an Hà Nội, Huấn luyện viên Alexandre Polking từng có thời gian làm việc tại Việt Nam khi dẫn dắt CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM) ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, hành trình của ông khi đó khá ngắn ngủi khi V.League bị hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sau khi rời Việt Nam, HLV Polking ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và nhanh chóng gặt hái thành công. Nhà cầm quân người Brazil giúp đội tuyển quốc gia Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp vào các năm 2020 và 2022, đồng thời giành huy chương bạc SEA Games 32 cùng U23 Thái Lan.

Dù vậy, thành tích của đội tuyển Thái Lan sau đó không duy trì được sự ổn định, dẫn đến việc ông bị chấm dứt hợp đồng vào cuối năm 2023. Sau quãng thời gian tạm nghỉ, chiến lược gia này trở lại Việt Nam và nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội vào tháng 5/2024. Ở mùa giải đầu tiên làm việc tại đội bóng ngành công an, ông và học trò vào đến chung kết ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á).