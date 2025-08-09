HLV Polking kể chuyện 'mê tín' giúp CLB Công an Hà Nội thắng trận

(VTC News) -

"Có lần trời mưa, tôi mặc áo hồng nhưng bị ướt nên phải thay áo đen trong hiệp hai. Từ đó, tôi luôn mặc áo hồng hiệp một, áo đen hiệp hai. Chúng tôi đã thắng 6/6 trận theo cách đó, nên tôi sẽ giữ thói quen này. Tôi khá mê tín đấy", HLV Alexandre Polking nói trong buổi họp báo sau trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2024/25.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025 diễn ra chiều 9/8 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Đội đương kim vô địch V.League là Nam Định thất bại với tỷ số 2-3 trước CLB Công an Hà Nội.

HLV Polking thừa nhận mình "mê tín".

Chơi trên sân nhà, các cầu thủ Nam Định chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Đội bóng này kiểm soát bóng nhiều hơn và tấn công ở 2 biên. Tuy nhiên, khi tiền đạo chủ lực là Brenner Marlon bị khoá chặt, những tình huống dồn ép của Nam Định không hiệu quả.

Nhà cầm quân người Brazil nói: "Chúng tôi biết rằng Hudlin không đá chính. Khi anh ấy vào sân thì gần như ngay lập tức có tình huống nguy hiểm và bóng đã vào lưới. Nhưng sau đó, tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, chơi hay hơn ở cuối trận. Bàn thắng thứ ba là rất quan trọng để kết liễu trận đấu. Một số người mới cần thêm thời gian hòa nhập.

Hôm nay đội ra sân với 10 cầu thủ mùa trước, chỉ có Adou Minh là mới. Khi các tân binh thích nghi, chúng tôi sẽ mạnh hơn nữa. Nam Định là đội mạnh, có cả nội binh và ngoại binh chất lượng, sẽ tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu. Nhưng chúng tôi hy vọng năm nay sẽ làm tốt hơn năm ngoái".

CLB Công an Hà Nội phải tham dự 4 đấu trường gồm AFC Champions League Two, AFF Club Championship, V.League và Cúp Quốc gia. Do đó, danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia được xem như khởi đầu cho một mùa giải mới nhiều thử thách.

"Tôi cảm thấy rất vui. Tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Toàn đội đã chiến đấu rất tốt. Mặt sân thi đấu khó khăn, đối thủ có rất đông CĐV, nhưng tôi thực sự muốn gửi lời chúc mừng đến các học trò vì họ đã chiến đấu tuyệt vời.

Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, mọi chiếc cúp. Kết thúc mùa giải cũ tốt, khởi đầu mùa giải mới tốt, giờ chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để chơi tốt ở V.League, các giải Cúp và cả AFC Champions League Two", ông Polking nhận định.