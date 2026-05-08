Hà Nội đề xuất hỗ trợ với một số lực lượng công an

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP Hà Nội".

Theo nội dung tờ trình, UBND TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Phòng Hậu cần, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Thanh tra Công an TP, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TP, Đồn Công an thuộc Công an TP Hà Nội.

Cảnh sát cơ động Hà Nội là một trong những lực lượng được đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Cơ sở đề xuất căn cứ theo Đề án số 410 ngày 15/12/2023 của UBND TP đề nghị mức hỗ trợ tương đương với mức hỗ trợ của thành phố đang thực hiện đối với một số lực lượng của Công an thành phố và phù hợp với chỉ số tăng giá tiêu dùng, trượt giá trên địa bàn Thủ đô.

Đề xuất nhằm đảm bảo tương quan với các chính sách đã ban hành của thành phố đối với cán bộ chiến sĩ một số lực lượng thuộc Công an thành phố, điển hình: Mức hỗ trợ 4.960.000 đồng/người/tháng đối với Công an cấp xã (đề xuất làm tròn); mức hỗ trợ 1 lần lương tối thiểu vùng I đối với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng Cảnh sát phòng, cháy chữa cháy...

Theo UBND TP Hà Nội, các lực lượng trên là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân Thủ đô. Đây là các lực lượng chủ công, là mắt xích quan trọng giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô.

Trước đây, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố có sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng thuộc công an cấp huyện. Kể từ ngày 1/3/2025, Công an TP Hà Nội không tổ chức công an cấp huyện, một phần chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự công an cấp huyện và một số nhiệm vụ của các sở, ngành được chuyển giao về Công an thành phố (cấp phòng).

Khối lượng, tính chất công việc của các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc các đơn vị, phòng nghiệp vụ, chức năng của Công an thành phố khó khăn, vất vả, phức tạp hơn nhiều (gấp 2 - 3 lần) so với trước đây; phải trực tiếp giải quyết nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới trên địa bàn thành phố với khối lượng công việc lớn do tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện.

Đồng thời, các lực lượng phải hỗ trợ, phối hợp với công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, trong bối cảnh năm 2025, 2026 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô.

Các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc thường xuyên tiếp xúc với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cùng với đó là môi trường khói bụi, tiếng ồn… tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, làm việc ngày nghỉ, ngày lễ; thời gian làm việc đều vượt quá thời gian làm việc theo quy định tại Bộ luật Lao động nhưng lại không được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

Đề xuất hỗ trợ nhằm đảm bảo sự công bằng, tương quan trong việc hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP Hà Nội.

Kinh phí hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố khoảng 252,06 tỷ đồng/năm, từ ngân sách thành phố.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.