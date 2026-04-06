Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo pháp luật không chỉ 'tốt trong văn bản' còn phải 'tốt trong cuộc sống'

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 6/4, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn nhận định, lãnh đạo Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

"Trong bối cảnh đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đổi mới đột phá; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo; khẳng định vai trò 'đi trước một bước về thể chế', kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát tối cao, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao Nghị viện", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người 5.026 USD; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh...

Cùng với đó, nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, tạo động lực và không gian phát triển; việc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo những chuyển biến quan trọng trong tổ chức và vận hành tổ chức bộ máy Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước.

"Nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng; có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ tốt trong văn bản còn phải tốt trong cuộc sống", Chủ tịch Quốc hội nói.

Thông tin về chương trình Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết một trong những nội dung quan trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động do xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, thông qua 8 luật và 1 Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

"Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.