Bắt 4 người trục lợi bồi thường đất tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

(VTC News) -

Ngày 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa).

Khám xét nơi làm việc của một trong 4 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh), Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

4 bị can bị khởi tố trong vụ án trên (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án, các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi. Nhóm này tổ chức lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, hợp thức hóa bằng giấy chuyển nhượng viết tay, thu gom đất trong vùng dự án và nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng tiền bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.