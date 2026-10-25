Chính phủ dự kiến dành 0,1% GDP mỗi năm cho công tác thu hút nhân tài

(VTC News) -

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính thu hút nhân tài

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững vừa được cụ thể hoá tại Nghị quyết số 336/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 23/10.

Nghị quyết nhằm xác định rõ nhiệm vụ, chương trình, đề án, sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của Bộ, cơ quan, địa phương, thẩm quyền, thời hạn hoàn thành và nguồn lực đảm bảo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Trong đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, bố trí ngân sách Nhà nước cho công tác nhân tài khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn.

Cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, Chính phủ định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát hiện, tiến cử, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư, đồng tài trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao và công nghệ mới.

Việc bố trí nguồn lực tài chính được đặt trong tổng thể các nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, thu hút và phát huy nhân tài, gắn với yêu cầu phát triển những ngành, lĩnh vực mũi nhọn và giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia.

Chính phủ định hướng xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, dành khoảng 0,1% GDP mỗi năm cho công tác nhân tài trong tổng nguồn lực phát triển KHCN, ĐMST và CĐS.

Tập trung cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Nghị quyết cũng đặt ra nhiệm vụ với Bộ KH&CN trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá cần thu hút nhân tài; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, công bố theo thẩm quyền.

Bộ KH&CN cũng được yêu cầu phát triển các nền tảng số, công cụ công nghệ phục vụ tìm kiếm, kết nối, dự báo nhu cầu và điều phối nhân tài; bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, không đầu tư trùng lặp, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính phủ yêu cầu cần đầu tư xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm công nghệ chiến lược, trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên sâu và trung tâm tính toán hiệu năng cao, gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong công tác nhân tài. Chính sách áp dụng đối với các cơ chế đặc thù về giao nhiệm vụ, sử dụng, đãi ngộ, tài chính, sở hữu trí tuệ, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu đối với nhân tài trong cơ sở nghiên cứu, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Cũng theo chương trình hành động, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”, thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ; phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài theo từng nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và giai đoạn.

Để bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, các bộ, cơ quan và địa phương cũng được giao nhiệm vụ đổi mới phương thức quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực theo hướng đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi, tài trợ dựa trên nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực.