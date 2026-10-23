Bộ trưởng KH&CN: Chủ động đặt bài toán để thúc đẩy hợp tác ba nhà

(VTC News) -

Thông tin được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ngày 23/10.

Theo ông, hoạt động nghiên cứu giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cần chuyển từ cách làm chủ yếu dựa trên đề xuất của nhà khoa học sang nghiên cứu theo nhu cầu đặt hàng, hướng đến sản phẩm cụ thể.

Trước đây, nhiều nhiệm vụ bắt đầu từ ý tưởng của nhà khoa học tại viện, trường, sau đó được xây dựng thành đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ tại Hội nghị. (Ảnh: MST)

Với định hướng mới, kết quả nghiên cứu cần gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn, có sản phẩm và tiêu chí đánh giá cụ thể. Các cơ quan quản lý không chỉ xây dựng hành lang pháp lý mà cần chủ động kết nối doanh nghiệp với viện, trường, xác định những vấn đề cần giải quyết và tổ chức đặt hàng nghiên cứu.

Với ngành thủy sản, lĩnh vực có giá trị xuất khẩu lớn của Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng cần rà soát năng lực làm chủ công nghệ trong toàn chuỗi giá trị, từ con giống, thức ăn, vaccine phòng bệnh đến chế biến và tận dụng phụ phẩm. Qua đó, các bên có thể nhận diện những khâu còn hạn chế về công nghệ, xác định nhu cầu thực tế để xây dựng bài toán nghiên cứu phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các Bộ, ngành liên quan tập hợp doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu, xác định bài toán cụ thể để các đơn vị có năng lực cùng đề xuất giải pháp.

“Việc kết nối ba nhà phải bắt đầu từ sự chủ động của cơ quan quản lý. Bộ KH&CN và các Bộ, ngành cần đề xuất mô hình hợp tác, xác định rõ trách nhiệm của từng bên, thay vì chỉ chờ doanh nghiệp hoặc nhà khoa học đưa ra sáng kiến”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ.

Theo ông, quá trình chuyển từ nghiên cứu xuất phát từ những đề xuất riêng lẻ sang nghiên cứu theo đặt hàng, hướng đến sản phẩm cụ thể cần có thời gian. Các bên nên bắt đầu từ những bài toán cụ thể, sau đó từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác.

Bộ trưởng cũng cho biết thời gian qua, Bộ dành nhiều nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế, với khoảng 5 - 6 luật được triển khai trong đợt này, nên một số công việc có thể chậm hơn kỳ vọng. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bên, tránh viện dẫn lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện nhiệm vụ.