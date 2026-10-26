Hà Nội có khu thử nghiệm UAV cho nhà khoa học, sinh viên

(VTC News) -

Ngày 25/10, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) khai trương Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn, khánh thành Khu thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) và Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ. Ba công trình nhằm tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan khu thử nghiệm UAV.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026” và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của ĐHQGHN. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy cùng đại diện các bộ, ngành, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham dự.

Tại Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (VNU-TIP), Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn được hình thành trên cơ sở dây chuyền thiết bị do Intel Việt Nam trao tặng. Công trình tạo điều kiện để sinh viên và các nhóm nghiên cứu tiếp cận thiết bị công nghiệp, nâng cao năng lực thực hành và phát triển công nghệ bán dẫn.

VNU-TIP đồng thời hợp tác với FPT Polytechnic trong đào tạo nhân lực bán dẫn, MK Group trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm chip. Với Vietnam Silicon Valley (VSV), đơn vị hướng tới ươm tạo 50 doanh nghiệp công nghệ mỗi năm, phấn đấu đến năm 2030 hình thành các doanh nghiệp có định giá từ 100 triệu USD.

Tại khu VNC03, Khu đô thị ĐHQGHN ở Hòa Lạc, Khu thử nghiệm UAV được khánh thành, phục vụ hoạt động nghiên cứu, chế tạo, bay thử, đánh giá và hoàn thiện phương tiện bay không người lái. Đây cũng là địa điểm để doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, phối hợp thử nghiệm và phát triển sản phẩm với các nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN.

Trong khi đó, Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ được đưa vào hoạt động tại tầng 1, tòa nhà UET3. Trung tâm có các phòng thực hành, phòng thí nghiệm được phát triển với sự hợp tác của Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Great và Công ty Cổ phần Giải pháp tự động hóa Etek, giúp sinh viên tiếp cận thiết bị và quy trình làm việc của doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Ba công trình được kỳ vọng bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để sinh viên thực hành, nhà khoa học nghiên cứu và kiểm chứng công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp trong phát triển và thương mại hóa sản phẩm.