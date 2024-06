Video: Hiện trường vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội, 4 người tử vong

Khuya 16/6, chiếc xe cứu thương cuối cùng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ (Hoàng Mai, Hà Nội) rời đi, người dân vẫn đứng xung quanh hiện trường, tiếc thương 4 nạn nhân xấu số.

Chị Hạnh (người dân sống gần hiện trường vụ cháy) cho biết, khoảng 18h15, chị nghe thấy tiếng tri hô kêu cứu tại ngôi nhà bán đồ điện gia dụng, sơn tường.

Chị chạy ra ngoài thì thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Lúc này, tiếng kêu cứu thất thanh, trong đó có cả tiếng trẻ con.

“Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ra ở cửa sổ tầng 6 và chiếc đèn pin soi ra từ đó”, chị Hạnh kể và cho biết, dù rất muốn cứu họ nhưng chị bất lực. Ngọn lửa cháy dữ dội ở tầng 3 và tầng 4, tường đã bị nứt, cứu hộ không thể di chuyển lên được.

Trong khi đó, bà Diệp (60 tuổi) cho hay, bà vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng tri hô báo cháy. Thấy có người kêu cứu từ tầng 5, mọi người xung quanh rất muốn cứu nhưng lửa bùng lên dữ dội, không ai có thể tiếp cận vào hiện trường.

Cách nhà bị cháy 3 nhà, anh Trần Văn Định kể, khi phát hiện khói lửa, anh vội vàng chạy ra thì thấy người anh trai đã lên tầng 3 của căn nhà nhưng nhựa cháy nên cứu người bất thành. Anh trai anh Định đi ra nói còn 4-5 người bên trên. Lúc này, ngọn lửa chưa bao trùm các tầng trên cao, chỉ có khói bốc lên ở tầng 5 của ngôi nhà.

“Trong nhà lúc đó còn 4 người ở bên trên nhưng khói đặc không thể di chuyển lên được”, anh Định nói. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chủ ngôi nhà nói, bên trong còn một người lớn và 3 cháu nhỏ.

Đối diện ngôi nhà xảy ra cháy, anh H. bàng hoàng cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ anh vội vàng chạy ra ngoài. “Mấy người bán hàng ở tầng 1 của ngôi nhà bị cháy đã chạy ra ngoài được. Còn 3 trẻ con, một người lớn ở trên tầng cao vẫn mắc kẹt”, anh H. buồn bã nói dù mọi người nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu được 4 người, không có phép màu nào xảy ra.

Lúc 18h22 ngày 16/6, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 4 nhà dân số 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai.

Ngôi nhà gặp hoả hoạn gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120m2, có thang bộ và 1 thang máy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác và người dân tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy được khống chế và 20h00 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà N.M.H. (SN 1971) và 3 cháu nhỏ N.Đ.Đ.S. (SN 2013), N.T.A. (SN 2018), N.D.K. (SN 2022).