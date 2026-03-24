Mở lối thoát nạn khẩn cấp cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

17h52 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin được tin báo xảy ra cháy nhà dân số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động thêm 2 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu người lối thoát nạn khẩn cấp qua thang sang nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu được toàn bộ 7 người (gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

7 người được kịp thời được giải cứu.

Đến khoảng 18h25, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên, các đơn vị tiếp tục làm mát các cấu kiện, tổ chức thoát khói và rà soát hiện trường.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ và xử lý.