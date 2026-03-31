CEO Epic Games xin lỗi vì sa thải nhân viên ung thư não

Tim Sweeney, Giám đốc điều hành Epic Games, mới đây lên tiếng xin lỗi và cam kết liên hệ trực tiếp để giải quyết vấn đề bảo hiểm đối với gia đình Mike Prinke, nhân viên mắc ung thư não giai đoạn cuối bị công ty sa thải.

Sự việc diễn ra sau khi hãng game hàng đầu nước Mỹ thực hiện đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất từ trước đến nay, khiến hơn 1.000 nhân viên mất việc làm.

Phía công ty cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định cắt giảm do sự sụt giảm mạnh trong mức độ tương tác kể từ năm 2025 đối với Fortnite, tựa game trực tuyến hàng đầu của Epic, khiến chi tiêu của doanh nghiệp vượt quá thu nhập thực.

Tim Sweeney, Giám đốc điều hành Epic Games. (Ảnh: Getty Images)

Câu chuyện của Mike Prinke khiến dư luận quốc tế đặc biệt xôn xao trong bối cảnh ngành game toàn cầu gặp nhiều khó khăn chung.

Mike làm việc tại Epic Games từ năm 2019 với vai trò quản lý viết tài liệu kỹ thuật cho nền tảng đồ họa Unreal Engine và các sản phẩm chiến lược khác của công ty.

Bi kịch trở nên tồi tệ hơn khi vợ anh, Jenni Griffin, chia sẻ trên Facebook rằng chồng mình đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

Việc bị sa thải không chỉ đẩy gia đình Mike vào cuộc khủng hoảng tài chính mà còn khiến họ mất đi gói bảo hiểm nhân thọ quan trọng, vốn là điểm tựa duy nhất của cả gia đình vào lúc này.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng của Mike hiện được xem là bệnh lý có từ trước, nên gia đình hoàn toàn không có khả năng mua bảo hiểm mới ở bất kỳ nơi nào khác.

Trong bài đăng kèm hình ảnh chụp não của chồng, Jenni bày tỏ nỗi đau kép khi vừa phải đối mặt với nguy cơ mất người thân, vừa phải lo lắng về chi phí tang lễ, việc giữ mái ấm, nuôi con trai và chăm sóc thú cưng.

Sự việc nhanh chóng lan truyền rộng rãi và tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào cách xử lý của Epic Games. Áp lực dư luận càng gia tăng khi câu chuyện được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X và gắn thẻ trực tiếp CEO Tim Sweeney.

Trước phản ứng mạnh mẽ, ông Sweeney khẳng định do các thông tin y tế cá nhân được bảo mật nghiêm ngặt nên hoàn cảnh của Mike Prinke không được đưa vào xem xét trong quyết định sa thải tập thể.

Vị CEO bày tỏ sự hối tiếc vì không sớm nhận ra hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này để có phương án xử lý phù hợp hơn ngay từ đầu.

Hiện tại, Jenni Griffin cho biết gia đình đang trong quá trình thảo luận với đại diện công ty và sẽ sớm cập nhật tình hình mới nhất.

Đợt sa thải tại Epic Games là một phần trong làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ đang càn quét ngành công nghiệp game toàn cầu thời gian gần đây.

Đáng chú ý, công ty đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự dù ghi nhận lợi nhuận hàng năm lên tới 4 tỷ USD và Fortnite vẫn giữ vững vị thế trong nhóm những tựa game PC được chơi nhiều nhất thế giới.

Đối với những nhân viên bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm này, công ty thông báo hỗ trợ gói bồi thường bao gồm ít nhất 4 tháng lương cơ bản, 6 tháng bảo hiểm y tế cùng một số quyền lợi về chứng khoán.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt như của Mike Prinke cho thấy những kẽ hở và hệ lụy đau lòng mà các đợt sa thải hàng loạt có thể gây ra cho đời sống cá nhân của người lao động.