CCCD gắn chip và VNeID - ‘cặp chìa khóa’ mở không gian số trong đời sống

Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và ứng dụng định danh điện tử VNeID đang trở thành “cặp chìa khóa số”, cho phép người dân xác thực danh tính và thực hiện nhiều giao dịch trên môi trường điện tử trong nhiều lĩnh vực một cách nhanh chóng, an toàn.

CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID đang từng bước mở rộng không gian số trong đời sống kinh tế - xã hội. (Ảnh minh hoạ)

“Cặp chìa khóa số” CCCD và VNeID

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), trên nền tảng dữ liệu dân cư, các ứng dụng định danh và xác thực điện tử tiếp tục được mở rộng, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Ứng dụng VNeID đã triển khai 50 tiện ích, tích hợp 12 loại giấy tờ thiết yếu, cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục và giao dịch trên môi trường số một cách thuận tiện, an toàn.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ hành chính, VNeID còn trở thành kênh để người dân tham gia đóng góp ý kiến vào các chính sách lớn của đất nước, với hơn 20 triệu lượt góp ý sửa đổi Hiến pháp và hàng triệu lượt tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Bên cạnh đó, hệ thống CCCD gắn chip tiếp tục phát huy hiệu quả khi 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân, hàng chục triệu chứng thư chữ ký số được cấp và tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng ngày càng tăng.

Việc sử dụng căn cước gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh đã được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, giúp đơn giản hóa thủ tục và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Căn cước công dân gắn chip, kết hợp với VNeID, đang hình thành “cặp chìa khóa số” giúp người dân định danh, xác thực nhanh chóng, thực hiện các giao dịch trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, y tế, bảo hiểm và dịch vụ công. Hệ thống này cho phép triển khai linh hoạt cả phương thức trực tuyến và ngoại tuyến, từng bước mở rộng không gian số trong đời sống kinh tế - xã hội.

Cán bộ cảnh sát Cục QLHC về TTXH thu thập hồ sơ làm CCCD gắn chip cho người dân. (Ảnh: Cục QLHC về TTXH)

Từ tiện ích số đến nền tảng dữ liệu quốc gia

Những tiện ích ngày càng mở rộng từ CCCD gắn chip và VNeID không chỉ là kết quả của ứng dụng công nghệ đơn lẻ, mà được xây dựng trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được tổ chức thống nhất trên quy mô quốc gia.

Đây cũng là trọng tâm của Đề án 06, chương trình phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia, trong đó dữ liệu dân cư được xác định là dữ liệu gốc, làm nền tảng kết nối, chia sẻ và khai thác giữa các Bộ, ngành, địa phương, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, minh bạch.

Thông tin về kết quả triển khai Đề án 06, Cục QLHC về TTXH cho biết, đến nay, hơn 82% hồ sơ dịch vụ công được thực hiện trực tuyến, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 95%. Điều này góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao sự hài lòng của người dân.

Trong lĩnh vực định danh, hơn 87 triệu thẻ CCCD gắn chip đã được cấp, cùng với 67 triệu tài khoản định danh điện tử VNeID. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái số, cho phép người dân thực hiện nhiều giao dịch trên môi trường điện tử một cách an toàn, thuận tiện.

Việc kết nối và khai thác dữ liệu dân cư cũng thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt, với hơn 99% giao dịch thu, chi ngân sách được thực hiện theo phương thức này. Đồng thời, khoảng 3 triệu người dân nhận các khoản chi trả qua tài khoản, với tổng giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, dữ liệu còn trở thành công cụ hữu hiệu trong đảm bảo an ninh trật tự. Các biện pháp đồng bộ đã góp phần giảm 59% tội phạm lừa đảo, xử lý 17 triệu SIM thuê bao sai thông tin.

Ngoài ra, việc xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số đạt khoảng 20% mỗi năm, trong khi doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 25 tỷ USD.

Hàng tỷ hóa đơn điện tử được phát hành, góp phần tăng thu ngân sách và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Việc chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương đang từng bước hình thành một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, lực lượng QLHC về TTXH còn tham gia xây dựng, hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu, tạo nền tảng cho việc liên thông, tích hợp dữ liệu trên quy mô toàn quốc.