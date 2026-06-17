Cầu thủ Iran hết hạn visa, suýt không được quay lại Mỹ đá nốt World Cup 2026

(VTC News) -

Theo Reuters, Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) cho biết tiền vệ Mehdi Torabi đã được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần vào Mỹ trong ngày 17/6. Trước đó, thị thực của anh hết hiệu lực khi anh rời nước này sau trận ra quân của Iran tại World Cup 2026 ở Los Angeles.

FFIRI cho biết phần lớn thành viên đội tuyển đều sở hữu thị thực nhập cảnh nhiều lần, nhưng thị thực của Torabi chỉ cho phép nhập cảnh một lần. Liên đoàn khi đó đang nỗ lực xin cấp thị thực mới cho cầu thủ này trước trận đấu thứ hai của Iran gặp Bỉ vào ngày 22/6.

Mehdi Torabi (bên phải) đã được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần vào Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo, FFIRI tuyên bố: “Sau những nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Iran cùng sự phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), cầu thủ này đã được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần. Với thị thực mới, Torabi sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Iran ở các trận đấu sắp tới. Anh có thể di chuyển cùng toàn đội trong những trận còn lại của giải đấu".

Sự cố của Torabi là diễn biến mới nhất trong chuỗi vấn đề mà đại diện Tây Á phải đối mặt kể từ khi đặt chân đến World Cup 2026. Trước đó, HLV trưởng Iran, ông Amir Ghalenoei, cho rằng những hỗn loạn trong quá trình di chuyển đã khiến các cầu thủ của ông bị “đối xử bất công” và ảnh hưởng đến màn trình diễn trong trận hòa New Zealand.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với New Zealand sáng 16/6 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Amir Ghalenoei tiết lộ đội tuyển Iran bị buộc phải rời Mỹ ngay lập tức. Đáng chú ý, sự thay đổi về lịch trình di chuyển xảy ra bất ngờ và ngược lại hoàn toàn những gì đội tuyển Iran được thông báo trước đó.

“Chúng tôi đáng lẽ sẽ ở lại đây (Mỹ) tối nay để hồi phục rồi trở về vào trưa mai, nhưng họ không cho phép điều đó. Thành thật mà nói, tôi không biết lý do là gì. Có lẽ đội tuyển của chúng tôi là đội bị đối xử bất công nhất tại World Cup lần này", HLV Amir Ghalenoei nói.

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Tiền đạo Mehdi Taremi cho rằng những hạn chế về di chuyển đang khiến đội tuyển Iran không thể phát huy hết khả năng tại giải đấu. “Điều này không tốt cho chúng tôi. Tôi nghĩ nó cũng không tốt cho bóng đá. Tôi cho rằng FIFA cần hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn thế này”, Taremi cho biết.

Đội tuyển Iran hiện đang đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico. Họ phải di chuyển qua lại giữa Mỹ và Mexico để thi đấu ba trận vòng bảng World Cup. Hai trận đầu diễn ra ở Los Angeles, trong khi trận còn lại được tổ chức tại Seattle.