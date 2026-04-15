Cầu phao 30 năm tuổi ở Ninh Bình 'oằn mình' gánh tải chờ ngày được thay thế

Gắn bó với cây cầu phao suốt 30 năm, ông Đinh Việt Thắng (60 tuổi), người làm công việc gác chắn, điều tiết xe qua cầu, cho biết tình trạng ùn tắc và quá tải diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. “Có những thời điểm lượng phương tiện dồn về quá đông, hai đầu cầu ùn ứ kéo dài. Do mặt cầu hẹp, ai cũng muốn đi nhanh nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Tôi đã chứng kiến không ít trường hợp cãi vã, thậm chí xô xát giữa người tham gia giao thông khi chen nhau qua cầu. Vì vậy, người dân mong có cây cầu mới lâu lắm rồi”, ông Thắng chia sẻ.