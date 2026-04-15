Xuất bản ngày 15/04/2026 06:34 AM
Cầu phao 30 năm tuổi ở Ninh Bình 'oằn mình' gánh tải chờ ngày được thay thế

Trước thời điểm được thay thế bằng cây cầu gần 600 tỷ đồng, cầu phao Ninh Cường vẫn "oằn mình" gánh hàng nghìn lượt xe trong cảnh ùn tắc, chờ đợi kéo dài.

Sau gần 30 năm hoạt động, cầu phao Ninh Cường bắc qua sông Ninh Cơ (tỉnh Ninh Bình) sắp hoàn thành “sứ mệnh” lịch sử, nhường chỗ cho cây cầu cứng trị giá gần 600 tỷ đồng. Đây là công trình quan trọng trên tuyến Quốc lộ 37B, kết nối hai bờ sông, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm trong khu vực.

Cầu phao Ninh Cường được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1990, là giải pháp tạm thời nhằm kết nối giao thông qua sông Ninh Cơ khi chưa có cầu cứng. Cây cầu giữ vai trò quan trọng trong việc nối liền hai khu vực là xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường (tỉnh Ninh Bình).

Cầu có chiều dài khoảng 297m, rộng 8,4m nhưng phần lòng cầu chỉ khoảng 3,5m, đủ cho một làn phương tiện di chuyển.

Chính vì vậy, mỗi lần xe qua lại chỉ đi được một chiều, chiều còn lại buộc phải dừng chờ ở đầu cầu bên kia. Vào giờ cao điểm, cảnh ùn ứ kéo dài thường xuyên xảy ra, các phương tiện chen chúc nhích từng chút một để sang sông.

Không chỉ hẹp, kết cấu cầu phao cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các điểm nối giữa những phao nổi bồng bềnh, kết hợp với đường dẫn lên xuống dốc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đặc biệt với xe chở hàng hoặc phương tiện cồng kềnh. Nhiều người đi xe máy phải len lỏi giữa các ô tô tải, xe chở hàng cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm bất cứ lúc nào.

Cầu phao Ninh Cường được thiết kế dạng sà lan với 8 phao nổi liên kết bằng dầm sắt, buộc bằng dây thép lớn và xích. Tuy nhiên, do đặc thù vừa phục vụ giao thông đường bộ, vừa đảm bảo luồng lạch cho tàu thuyền, mỗi ngày cây cầu phải “ngắt kết nối” hai lần.

Cụ thể, vào các khung giờ 9h - 10h và 15h - 16h, cầu phao được cano kéo tách ra để mở luồng cho phương tiện thủy qua lại. Sau đó, cầu lại được kéo về vị trí cũ để nối đường cho phương tiện đường bộ.

Quy trình này khiến việc đi lại của người dân thêm phần gián đoạn, bất tiện.

“Có hôm đang vội mà đúng giờ mở cầu thì đành đứng chờ. Ngày thường thì chờ khoảng 10 - 15 phút là qua được, nhưng vào dịp lễ, Tết hoặc giờ cao điểm, có khi phải đợi cả tiếng đồng hồ. Bất tiện nhất là những khung giờ mở cầu cho tàu thuyền qua lại, người dân hai bên bờ chỉ còn cách đứng nhìn”, nam tài xế chia sẻ.

Gắn bó với cây cầu phao suốt 30 năm, ông Đinh Việt Thắng (60 tuổi), người làm công việc gác chắn, điều tiết xe qua cầu, cho biết tình trạng ùn tắc và quá tải diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. “Có những thời điểm lượng phương tiện dồn về quá đông, hai đầu cầu ùn ứ kéo dài. Do mặt cầu hẹp, ai cũng muốn đi nhanh nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Tôi đã chứng kiến không ít trường hợp cãi vã, thậm chí xô xát giữa người tham gia giao thông khi chen nhau qua cầu. Vì vậy, người dân mong có cây cầu mới lâu lắm rồi”, ông Thắng chia sẻ.

Theo quyết định đầu tư, dự án xây dựng cầu Ninh Cường do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát, dự kiến khởi công vào tháng 4/2026 và hoàn thành trong vòng 18 tháng.

Khi hoàn thành, cầu Ninh Cường sẽ thay thế hoàn toàn cầu phao hiện tại, tạo kết nối giao thông đường bộ thông suốt hai bên sông, đồng thời giải tỏa xung đột giữa vận tải đường bộ và đường thủy. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh tại Ninh Bình và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Minh Quang
