(VTC News) -

Câu đố “Bới gì mà ai cũng ghét?” nghe qua khá đơn giản nhưng lại khiến người chơi phải suy nghĩ một hồi lâu để tìm lời giải. Muốn trả lời chính xác, bạn cần liên tưởng đến những cách kết hợp từ quen thuộc trong tiếng Việt, thay vì chỉ hiểu nghĩa thông thường của từ “bới”.

Câu đố không chỉ mang đến phút giây giải trí mà còn gợi suy nghĩ về cách ứng xử giữa mọi người. Trong giao tiếp hằng ngày, có những hành động tưởng chừng nhỏ nhưng lại dễ khiến người khác khó chịu, ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Câu đố tiếng Việt: Bới gì mà ai cũng ghét? (Ảnh minh họa)

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