25 mùa Đường lên đỉnh Olympia chỉ có 4 nữ quán quân, họ là ai?

(VTC News) -

Bốn nữ quán quân gồm Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Thu Hằng. Mỗi người đăng quang ở một mùa thi khác nhau, để lại dấu ấn trong lịch sử chương trình.

4 nữ quán quân từng vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trần Ngọc Minh là nữ quán quân đầu tiên, giành chiến thắng tại chung kết năm 2000. Ở mùa đầu tiên ấy, nữ sinh đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) xuất sắc giành vòng nguyệt quế, trở thành nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình.

Trong trận chung kết, Ngọc Minh vượt qua ba đối thủ mạnh là Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu, đạt tổng điểm 325, cao hơn người về nhì 75 điểm. Thành tích của cô khi đó khiến khán giả cả nước ấn tượng bởi sự tự tin, điềm tĩnh và nền tảng kiến thức vững vàng.

Sau khi giành chiến thắng, Ngọc Minh nhận học bổng du học toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Trong suốt quá trình học, cô liên tục đạt kết quả ấn tượng. Cô là cử nhân tốt nghiệp thuộc top 5% sinh viên xuất sắc.

Trần Ngọc Minh là nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm 2000.

Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của Đại học Swinburne.

Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, Ngọc Minh xuất sắc chinh phục tấm bằng tiến sĩ. Với nền tảng học vấn vững chắc, từ năm 2013, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn của Australia. Tháng 1/2013, Ngọc Minh lên xe hoa cùng bạn đời và hiện sinh sống tại Melbourne.

Tiếp sau đó, nhà leo núi Lương Phương Thảo, cũng là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long tiếp tục giành vòng nguyệt quế vào năm 2003. Cô gái “hạ gục” 3 thí sinh nam để giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 3.

Lương Phương Thảo, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2003. (Ảnh: VTV)

Kết thúc cuộc thi, cô quyết định lên đường sang Australia du học. Tuy nhiên, thay vì học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne như những nhà vô địch khác, cô chọn Đại học Monash để phát triển bản thân với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, cô quyết định từ Melburne trở về Việt Nam làm việc cho một công ty của Mỹ tại TP.HCM. Thông tin này gây chú ý vào năm 2016. Đến nay, Phương Thảo vẫn là nhà vô địch Olympia duy nhất chọn trở về nước lập nghiệp sau thời gian học tập ở nước ngoài.

Đến năm 2011, Phạm Thị Ngọc Oanh, học sinh Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng, trở thành nữ sinh thứ ba vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại Kế toán và Tài chính của Đại học Kỹ thuật Swinburne, Ngọc Oanh ở lại Australia làm việc. Trong quá trình học tập, cô đạt thành tích học tập đáng tự hào khi xuất sắc đậu cấp độ 3 chương trình CFA danh giá ở Australia. Cô từng chia sẻ mong muốn được làm việc ở Melboune, Australia trong vòng 2 năm và dự kiến sẽ xin học bổng học thạc sĩ tại Mỹ.

Phạm Thị Ngọc Oanh, Quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 năm 2011. (Ảnh: VTV)

Người gần nhất làm chinh phục thành công vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia là Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Cô giành chiến thắng trong trận chung kết năm 2020, trở thành nữ quán quân thứ tư của chương trình.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, năm 2020.

Là thí sinh nữ duy nhất vào chung kết Olympia trong 9 năm trở lại đây, Thu Hằng nhận được sự chú ý ngay khi giành chiến thắng tại cuộc thi tuần với 350 điểm, trở thành thí sinh nữ có điểm cao thứ hai trong lịch sử chương trình.

Nữ sinh có thế mạnh về môn cờ vua, được bạn bè gọi vui là “không phải dạng vừa đâu”. Để tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Thu Hằng đã chiến thắng cuộc thi kiến thức “Sao Khuê Kim Sơn A”, thể hiện được sự hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Thu Hằng vô địch Olympia năm thứ 20 với số điểm 235.

12 nữ sinh từng vào chung kết năm Olympia

Lịch sử Đường lên đỉnh Olympia còn ghi nhận 8 nữ sinh khác từng góp mặt trong trận chung kết năm nhưng chưa giành được chức vô địch.

Danh sách này gồm: Lê Thiên Hạnh Trang và Đỗ Thị Hồng Nhung (năm 2001); Trần Thu Phương (năm 2003); Nguyễn Thị Ngọc Thơ (năm 2004); Trần Thị Thu Hà (năm 2007); Nguyễn Thị Thu Trang và Đào Thị Hương (năm 2009); Trần Lê Phương (năm 2012). Như vậy, tổng cộng có 12 nữ sinh từng góp mặt tại chung kết năm, trong đó 4 người giành chức vô địch.

Đáng chú ý, kể từ chiến thắng của nữ quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng năm 2020, chưa có nữ sinh nào góp mặt trong trận chung kết năm từ năm 2021 đến hết năm 2025. Cả 20 vị trí trong 5 trận chung kết này đều thuộc về nam sinh.

Tại mùa thi thứ 26, trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 1/11 sắp tới, với 4 nam sinh đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa. Như vậy, sau 6 năm kể từ lần gần nhất có nữ quán quân, Đường lên đỉnh Olympia vẫn đang chờ một nữ sinh tiếp theo góp mặt ở trận đấu cuối cùng và chinh phục vòng nguyệt quế.