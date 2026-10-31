(VTC News) -

Tiếng Việt vốn phong phú và đa dạng, vô tình tạo nên nhiều hiện tượng đồng âm hoặc biến âm khiến ngay cả những người dùng từ ngữ thâm niên đôi khi cũng dễ mắc lỗi. Cụm từ “vô hình chung” và “vô hình trung” là một trong những trường hợp dễ nhầm lẫn.

Đây là từ có nguồn gốc từ cụm từ Hán Việt cổ, mang nghĩa không chủ ý, không nhận biết trước, nhưng thực tế lại dẫn đến kết quả theo một cách khó lường.

“Vô hình chung” hay “vô hình trung” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa: AI)

Do nét tương đồng về âm điệu giữa “ch” và “tr” trong cách phát âm của nhiều vùng miền, việc nhầm lẫn giữa hai cụm từ này khá phổ biến.

Vậy theo bạn, “vô hình chung” hay “vô hình trung” là cụm từ chuẩn xác theo từ điển tiếng Việt? Hãy để lại bình luận và chia sẻ đáp án của bạn ngay bên dưới nhé!

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