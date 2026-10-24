Câu đố mẹo: Gà trống đẻ trứng trên mái nhà, trứng lăn về bên nào?

(VTC News) -

Những câu đố mẹo thường đánh lừa người chơi bằng những chi tiết tưởng chừng quan trọng, trong khi đáp án lại nằm ở điểm mấu chốt dễ bị bỏ qua.

Với câu đố “Một con gà trống đẻ trứng trên mái nhà. Quả trứng sẽ lăn về bên trái hay bên phải?”, bạn cần xem xét kỹ tình huống thay vì chỉ tập trung đoán hướng lăn của quả trứng.

Để tìm ra lời giải, hãy đọc kỹ đề bài, xem xét các giả định và tránh suy diễn từ những thông tin chưa được đề cập. Đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận vấn đề.

Một con gà trống đẻ trứng trên mái nhà, trứng lăn về bên nào? (Ảnh minh họa)

Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.