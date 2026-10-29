Câu đố ngắn khiến bạn dễ nghĩ sai hướng: Đứng sau USA là gì?

(VTC News) -

USA là từ viết tắt quen thuộc của nước Mỹ. Tuy nhiên, để giải câu đố này, đừng chỉ tập trung vào ý nghĩa của ba chữ cái mà hãy chú ý đến cụm từ “đứng sau”. Đây có thể là gợi ý quan trọng dẫn đến đáp án.

Câu đố không đòi hỏi kiến thức địa lý hay những thông tin phức tạp. Thay vào đó, hãy đọc kỹ câu hỏi và thử liên tưởng theo một hướng khác. Đôi khi, lời giải nằm ngay trong cách đặt câu hỏi, nhưng chúng ta dễ bỏ qua vì suy nghĩ theo lối quen thuộc.

Đứng sau USA là gì? (Ảnh minh họa)

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