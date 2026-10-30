(VTC News) -

Một vụ trộm ví vừa xảy ra ngay giữa ban ngày tại một cửa hàng tấp nập khách qua lại. Khi cảnh sát có mặt để điều tra, 4 người có mặt tại hiện trường đều đưa ra những lời thanh minh vô cùng hợp lý để chứng minh sự vô tội của mình.

Người phụ nữ ôm con nói: “Không phải tôi. Tôi đang trông con”.

Người đàn ông cầm máy ảnh cho biết: “Ồ, không phải tôi đâu, tôi đang chụp ảnh”.

Nhân viên bán hàng nêu lý do: “Tôi đang bận phục vụ vị khách tiếp theo”.

Người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi/phi công giải thích: “Mắt tôi kém lắm. Tôi chẳng thấy gì cả”.

Ai đã lấy trộm chiếc ví? (Ảnh: AI)

Liệu bạn có đủ sự tinh tế và sắc bén của một thám tử thực thụ để lật tẩy kẻ gian? Ai là người ăn trộm ví trong tình huống này?

Hãy quan sát thật kỹ hình ảnh, suy luận từ các chi tiết nhỏ nhất và đưa ra câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé!

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