(VTC News) -

Tiếng Việt vô cùng phong phú và ẩn chứa những quy luật biến hóa cực kỳ thú vị, khiến ai cũng phải trầm trồ khi khám phá ra, câu đố vui hôm nay mang đến thử thách cực kỳ lắt léo nhưng cũng vô cùng gần gũi với đời sống hàng ngày.

Chỉ với một thay đổi nhỏ, từ chỉ người trụ cột trong nhà bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn ý nghĩa, bạn có nhận ra quy tắc gắn liền với các dấu thanh trong tiếng Việt hay không?

Hãy đố bạn bè cùng tham gia và chia sẻ ngay kết quả của mình xem ai là người nhanh trí nhất.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là bố, thêm dấu thành mẹ của bố? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.