(VTC News) -

Trong buổi tuần tra rừng, một nhân viên kiểm lâm vô tình phát hiện mảnh vải trắng ghi lời cầu cứu trong rừng và mang đến cho cảnh sát. Trên đó viết: “Hãy giúp tôi, tôi đã bị kẻ xấu bắt cóc! Hắn túm tóc và trùm túi vào đầu tôi khiến tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi không thể nhìn thấy mặt hắn. Sau đó, hắn tống tôi vào một chiếc vali rồi chở thẳng vào sâu trong rừng”.

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây là vụ bắt cóc. Họ vừa nhận được ba trình báo mất tích. Bằng các manh mối tại hiện trường, cảnh sát xác định được một trong số 3 người là nạn nhân viết lời cầu cứu, đó là ai?

Mỗi chi tiết nhỏ đều ẩn chứa một chìa khóa quan trọng. Hãy quan sát thật tinh mắt, suy luận sắc bén và đưa ra lời giải đáp thuyết phục nhất của bạn.

Cô gái nào mới thực sự là nạn nhân vụ bắt cóc?

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.