Câu đố IQ cực khó: Trẻ nào thông minh hơn?

(VTC News) -

Bức tranh đặt người xem vào tình huống đầy thử thách khi căn phòng bị ngập và mực nước vẫn đang tiếp tục dâng lên. Hai đứa trẻ mang ký hiệu A và B đều ở trên những chiếc giường nổi giữa dòng nước nhưng lại có tư thế hoàn toàn khác nhau.

Một người đứng trên giường để quan sát xung quanh, trong khi người còn lại nằm yên trên chiếc giường nổi. Thoạt nhìn, lựa chọn nào cũng có vẻ hợp lý, nhưng liệu đó có thực sự là cách xử lý thông minh nhất trong hoàn cảnh này?

Đây là dạng câu đố quan sát kết hợp suy luận, buộc người chơi phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong bức hình thay vì chỉ dựa vào cảm tính. Bạn hãy thử đưa ra lựa chọn của mình và lý giải vì sao trước khi xem đáp án. Biết đâu đáp án đúng lại khác hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của bạn.

Đứa trẻ nào thông minh hơn? ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.