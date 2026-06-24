Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn 2 tháng trước mốc dự kiến khánh thành, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Trên công trường cũng như tại các xưởng gia công, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ.