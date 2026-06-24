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Xuất bản ngày 24/06/2026 01:30 PM
Xuất bản ngày 24/06/2026 01:30 PM

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Lương Ý
Lương Ý
(VTC News) -

Chỉ còn hơn 2 tháng trước mốc khánh thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm đang tăng tốc thi công, nhiều hạng mục đã dần hiện rõ.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 1

Chỉ còn hơn 2 tháng trước mốc dự kiến khánh thành, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Trên công trường cũng như tại các xưởng gia công, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục nhằm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 2

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 6 cho thấy, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đang được triển khai đồng loạt.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 3

Trong đó, hạng mục cầu chính đã bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với các phần việc như kết cấu mố, trụ bê tông, kết cấu vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 4

Trên công trường, đơn vị thi công đang tập trung đổ bê tông móng cọc chịu lực chính. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án chuyển sang giai đoạn thi công các kết cấu trọng điểm của công trình.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 5

Đối với hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) đảm nhận, tiến độ hiện đã đạt hơn 90% và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 6

Ở phía phường Sài Gòn, phần thân trụ cùng các nhịp cầu dẫn đã dần lộ diện, uốn cong hướng ra sông, sẵn sàng kết nối với nhịp cầu chính trong giai đoạn thi công tiếp theo.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 7

Theo thiết kế, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m. Trong đó, nhịp chính sử dụng kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m, dầm thép với mặt cắt ngang thay đổi từ 6-11 m.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 8

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Sài Gòn, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, tăng sức hút du lịch và bổ sung không gian công cộng phục vụ người dân, du khách.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3/2025, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026. Cầu được thiết kế theo hình dáng lá dừa nước - loài cây đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ và được đánh giá là phương án kiến trúc tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Phối cảnh cầu đi bộ)

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3/2025, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026. Cầu được thiết kế theo hình dáng lá dừa nước - loài cây đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ và được đánh giá là phương án kiến trúc tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Phối cảnh cầu đi bộ)

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 10

Không chỉ riêng cầu đi bộ, khu vực ven sông Sài Gòn đang có nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, TP.HCM đang triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. Không khí thi công trên công trường diễn ra khẩn trương, mở đầu quá trình chỉnh trang toàn bộ khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Cầu đi bộ nghìn tỷ nối 2 khu đất vàng ở TP.HCM tăng tốc về đích - 11

Song song đó, thành phố cũng đang thúc đẩy tiến độ thi công trở lại các dự án hạ tầng lớn tại Thủ Thiêm như 4 tuyến đường chính, Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP.HCM và cầu Thủ Thiêm 4, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường kết nối giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố.

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